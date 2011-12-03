به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری روز شنبه در نشستی خبری به تشریح و تبیین مواضع حزبش در انتخابات مجلس نهم پرداخت و در ادامه به سئوال خبرنگاران پاسخ داد.

وی احزاب را هسته اصلی نظام مردم سالار دانست و با بیان اینکه احزاب و تشکل های سیاسی نمی توانند در قبال مسائل سیاسی روز به خصوص انتخابات مجلس نهم بی تفاوت باشند، خاطرنشان کرد: از این رو حزب مردم سالاری از یک سال قبل با برگزاری جلسات متعدد موضوع انتخابات مجلس را رصد کرد و نهایتاً تصمیم خود را در جلسه شورای مرکزی حزب مورخ اول آذرماه اعلام کرد.

این فعال سیاسی افزود: انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات پس از حوادث سال 88 است و می تواند آزمونی برای حکومت باشد، همچنین احزاب و فعالان سیاسی می تواند از این گذرگاه مهم به خوبی استفاده کنند به همین جهت حزب مردم سالاری از 6 ماه قبل رایزنی های خود را با اشخاص موثر نظام و احزاب فعال کشور، انجام داد.

نباید کمترین چالش و حاشیه ای در انتخابات پیش رو به وجود بیاید

به گفته وی هدف از رایزنی های حزب مردم سالاری با چهره های شاخص سیاسی، برگزاری انتخابات پر شور و قانونمند است، تا حداقل بتوانیم با این گفتگوها شاهد انتخابات سالم، رقابتی، آزاد و عادلانه باشیم، ضمن آنکه معتقدیم نباید کمترین چالش و حاشیه ای در انتخابات پیش رو به وجود بیاید.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس همچنین به عملکرد احزاب اصلاح طلب در فضای سیاسی کشور اشاره کرد و افزود: جلوی فعالیت برخی از احزاب اصلاح طلب گرفته شده است و آنها نمی توانند در انتخابات فعالیت کنند، از سوی دیگر برخی دیگر سکوت را ترجیح داده اند و حاضر به مشارکت در انتخابات نیستند اما تا آنجا که بنده در جریانم از احزاب اصلاح طلب کسی بنای تحریم انتخابات را ندارد چرا که انتخابات مجلس فرصتی است پیش روی ما و باید از این فرصت نهایت استفاده را بکنیم.

دبیر کل حزب مردم سالاری تصریح کرد که حزب مطبوعش به دنبال احیای گفتمان امام خمینی (ره) در انتخابات است و بنا دارد در انتخابات آینده فعالیت انتخاباتی خود را در جهت بازگرداندن خانه ملت به جایگاه واقعی خود قرار دهد، همچنین شعارشان در انتخابات همان گفته بنیان گذار انقلاب اسلامی است که فرمودند مجلس در رأس امور است.

5 محور حزب مردم سالاری در انتخابات پیش رو

کواکبیان در ادامه به 5 محور حزب مردم سالاری در انتخابات پیش رو اشاره کرد و در خصوص اولین محور توضیح داد: قانون پذیر کردن دولت یکی از محورهایی است که حزب مردم سالاری در انتخابات آینده دنبال می کند، چرا که معتقدیم دولت فعلی اعتقادی به رعایت قانون ندارد و به مسائل قانون اعتنا نمی کند.

وی اولویت بعدی حزب مردم سالاری را توجه جدی به مقوله اشتغال و رفع بیکاری عنوان کرد و با بیان اینکه مجلس هشتم در این زمینه موفق عمل نکرده است، افزود: البته علاوه بر مجلس قوه مجریه نیز در زمینه رفع بیکاری نقش چندانی را ایفا نکرده است، پیش از اینکه دولت را در زمینه رفع بیکاری مقصر بدانیم باید به جایگاه مجلس اشاره کنیم، چرا که مجلس در این زمینه کوتاهی کرده است.

کواکبیان سومین محور حزب متبوعش در انتخابات را مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی توصیف کرد و با بیان اینکه باید جلوی مهار تورم را بگیریم، افزود: مردم از نمایندگان خود انتظار دارند که این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند.

دبیر کل حزب مردم سالاری، با بیان اینکه بررسی تحریم های بین المللی یکی دیگر از محور این حزب در انتخابات مجلس است، افزود: شخصاً معتقدم که همواره باید از حقوق ملت ایران در 3 موضوع هسته ای، حقوق بشر، و تروریسم دفاع کنیم، چرا که امروز ناجوانمردانه ایران را متهم می کنند اما با این اوصاف با فعالیت های گسترده دیپلماتیک می توان به گونه ای پیش برویم که کمترین قطعنامه علیه ایران صادر شود و در این زمینه نیز مجلس باید به مسئولان ذیربط کمک کند.

کواکبیان همچنین پنجمین و آخرین محور حزب متبوعش در انتخابات پیش رو را اصلاح طرح 3 قانون انتخابات، احزاب و مطبوعات دانست و گفت: بنده 3 سال پیش با خبرنگاران نشست خبری برگزار کردم و در آنجا به این 3 اصل مهم اشاره کردم اما اکنون 3 سال و اندی از عمر مجلس هشتم می گذرد اما اتفاقی برای اصلاح این 3 قانون نیفتاده است.

مجلس نهم باید 310 نفره باشد

عضو فراکسیون اقلیت مجلس همچنین با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان به خانه ملت امری لازم و ضروری است، اظهار داشت: طبق قانون اساسی هر 10 سال یکبار باید به تعداد نمایندگان ملت اضافه شود اما بعید بدانم این موضوع در مجلس نهم اتفاق بیفتد چرا که مجلس آینده باید با 310 نفر از نمایندگان شکل بگیرد اما با این رویکردهایی که در پیش گرفته شده است بعید می دانم در انتخابات مجلس آینده به تعداد نمایندگان اضافه شود.

دبیر کل حزب مردم سالاری ادامه داد: حاکمیت قانون، معنویت و اخلاق و عدالت واقعی و نه شعار و دستگیری یکی دیگر از شعارهای حزب متبوعش در انتخابات آینده است.

شرط و شروط در انتخابات دردی را دوا نمی کند

کواکبیان با بیان اینکه شرط و شروط در انتخابات دردی را دوا نمی کند در عین حال افزود: البته برخی از توصیه ها مشفقانه مطرح می شود، چرا که اگر زندانیان سیاسی که می توانند آزاد شوند، هرچه زودتر آزاد شوند و موانعی که پیش روی سایت ها و مطبوعات وجود دارد برطرف شود، اگر موانع پیش روی احزاب برداشته شود می تواند در فضای سیاسی موثر واقع شود.



این چهره اصلاح طلب از دستگاه های نظارتی و شورای نگهبان خواست تا در بررسی صلاحیت نامزدها به گونه ای عمل کنند تا جوانب قانون انتخابات رعایت شود.

وی در خصوص رد صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس نهم نیز تصریح کرد: بر این باورم که در این دوره از انتخابات دیگر شاهد رد صلاحیت های انتخابات مجالس چهارم و هفتم نخواهیم بود چرا که رد صلاحیت ها می تواند مشارکت گسترده مردم در انتخابات را کاهش دهد.

احتمال صدور لیست انتخاباتی مردم سالاری

دبیر کل حزب مردم سالاری همچنین اعلام کرد: اگر حزب متبوعش بتواند در 150 کرسی مجلس نامزد انتخابات معرفی کند، لیست سراسری را ارائه خواهد داد.

عدالت تبلیغات رسانه ای رعایت شود

مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری در بخش دیگری از این نشست خبری به انتقاد از عملکرد رسانه ملی پرداخت و افزود: در صدا و سیما برخورد عادلانه ای با نمایندگان مجلس صورت نمی گیرد، چرا که فقط اعضای فراکسیون اکثریت در برنامه های صدا و سیما دعوت می شوند و از نمایندگان فراکسیون اقلیت در برنامه های رسانه ملی دعوت به عمل نمی آید در صورتیکه باید عدالت تبلیغات رسانه ای را در نظر گرفت.

کواکبیان همچنین با بیان اینکه بارها گفته است که در انتخابات 88 تقلب نشده بود اما تخلفات زیادی صورت گرفت خاطر نشان کرد: اگر به این تخلفات پیگیری می شد دیگر شاهد حوادث پس از انتخابات نبودیم و در این دوره از انتخابات نیز معتقدم قوه قضائیه باید با اقتدار جلوی تخلفات را بگیرد چرا که شنیده ایم که عده ای می خواهند از امکانات دولتی سوء استفاده کنند البته امیدوارم این مطالب دروغ باشد اما بدون شک قوه قضائیه باید بر اساس قانون وظایف خود را عمل کند.



به گفته وی، برای عده ای فقط رای آوری در انتخابات مهم است و ایدئولوژی هیچ اهمیتی ندارد در صورتیکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند نباید افرادی که به قدرت و ثروت متصلند وارد انتخابات شوند.

بنا بر این گزارش کواکبیان در ادامه پس از اعلام مواضع حزب متبوعش در انتخابات مجلس نهم به سئوال خبرنگاران پاسخ داد.



وی در پاسخ به این سئوال که تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان را چگونه ارزیابی می کنید، افزود: همان طور که اشاره کردم اصلاح طلبان به دنبال تحریم در انتخابات نبوده و نیستند البته عده ای از نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور به این موضوعات دامن می زنند، آنها هیچ گاه به دنبال همفکری و همکاری با نظام نبودند و فقط تغییر نظام برای آنها اهمیت دارد.

اصولگرایان به وحدت نمی رسند

دبیر کل حزب مردمسالاری همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حداد عادل اخیرا عنوان کرده بود که اصلاح طلبان به دنبال عدم وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم هستند این موضع وی را چگونه ارزیابی می کنید، افزود: بنده در انتخابات گذشته اعلام کرده بودم که اصولگرایان با سه لیست وارد عرصه انتخابات می شوند و این اقدام صورت گرفت. در حال حاضر نیز اختیار با خود نیروهای اصولگراست اما معتقدم با تمام تلاش هایی که صورت گرفته است جبهه متحد اصولگرایان نمی تواند موفق باشد چرا که هم اکنون جبهه پایداری حاضر نشده است وارد ساز و کار اصولگرایان شود. همچنین اعضای جبهه پایداری برخی از اعضای جبهه متحد را اصولگرا نمی دانند و آنها را جزو ساکتین فتنه معرفی می کنند و بر این باورند که 9 دی را آنها خلق کردند و مردم و اصولگرایان نقشی در آن نداشتند.

به گفته وی این افراد کماکان احمدی نژاد را اصولگرای واقعی می دانند و می گویند وی 11 روز از جاده خاکی عبور کرد ولی الان به جاده اصلی برگشته است و می توان او را در جریان اصولگرا دانست.

وی گفت: با فعالیت جبهه متحد، جبهه ایستادگی و جبهه پایداری می توان به این تحلیل رسید که اگر اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکردند این تشکل ها می توانند با یکدیگر رقابت کنند، در صورتیکه مردم رقابت بین چهره های اصلاح طلب و اصولگرا را تشخیص می دهند.

این نماینده مجلس در ادامه در خصوص محوریت آیت الله مهدوی کنی در جریان اصولگرایان گفت: بنده در جلسه ای از آیت الله مهدوی کنی گله کردم و به ایشان گفتم جنابعالی رئیس مجلس خبرگان هستید و باید برای همه به عنوان پدر معنوی شناخته شوید نه اینکه محوریت یک جریان سیاسی خاص را در انتخابات برعهده بگیرید.

نماینده مردم سمنان همچنین ادامه داد: امیدوارم هر سه جبهه در اردوگاه اصولگرایان به وحدت برسند تا ما رقیب خود را در انتخابات آینده تشخیص دهیم.

اصلاح طلبان جبهه خط امام تشکیل می دهند

خبرنگاری از کواکبیان سئوال کرد اصولگرایان بر این باورند که اصلاح طلبان با چراغ خاموش و موتور روشن حرکت می کنند آیا این تحلیل صحت داد که وی به مزاح گفت: گویا دوستان ما در جبهه اصولگرایی متخصص راهنمایی و رانندگی هستند که تشخیص می دهند با موتور روشن یا چراغ خاموش حرکت می کنیم. بنده در این نشست خبری اعلام می کنم که حزب مردم سالاری به عنوان یکی از احزاب اصلاح طلب در انتخابات آینده با نام و تابلوی خود شرکت خواهد کرد. البته باید به موضوعی نیز اشاره کنم و آن تشکیل جبهه خط امام در جریان اصلاح طلبان است.

به گفته کواکبیان این جبهه که می خواهد با نام خط امام (ره) فعالیت کند از سوی تعدادی از احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تعدادی از احزاب بیرون این شورا و برخی از اشخاص موثر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در خصوص سئوال این خبرنگار نیز باید بگویم عده ای در مجلس با چراغ چپ وارد می شوند اما در مجلس با چراغ راست فعالیت می کنند و عکس آن نیز دیده می شود که این به دلیل فقدان احزاب در کشور ماست اگر قانون احزاب اصلاح شود جایگاه احزاب به صورت جامع تری دیده می شود.

برگزاری همایش دموکراسی در آمریکا و حضور محمد خاتمی در این همایش یکی دیگر از سئوال هایی بود که از دبیر کل حزب مردمسالاری پرسیده شد که وی در واکنش به این سئوال گفت: همین مانده است که نیروهای اپوزیسیون برای ما تعیین تکلیف کنند. در گذشته موضوعی مبنی بر نظارت بین المللی در انتخابات مطرح شد که به غیرت بنده برخورد این چه مطالبی است که مطرح می شود مگر ما در نظام خود نمی توانیم انتخاباتی سالم و پرشور را برگزار کنیم.

اصلاح طلبان دلسوز هیچ گاه چراغ سبز به بیگانگان نشان نخواهند داد

کواکبیان تاکید کرد: شک نکنید اصلاح طلبان دلسوز هیچ گاه چراغ سبزی به بیگانگان نشان نخواهند داد البته آنها در گذشته و حال اسامی برخی از افراد را برده و می برند که این فقط متعلق به اصلاح طلبان نیست چون اسامی اصولگرایان نیز برده شده است.

کواکبیان تاکید کرد: مردم این اجازه را نخواهند داد که سلطه مستکبران در این کشور مجددا احیا شود و هر کسی در داخل کشور بخواهد به سمت و سوی آنها کشیده شود با بی اعتنایی ملت مواجه خواهد شد . همچنین بعید بدانند سید محمد خاتمی حاضر شود در چنین همایشی که اپوزیسیون برگزار می کند حضور یابد.

دبیر کل حزب مردمسالاری در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا جبهه خط امام بنا دارد مواضع شفافی را در برابر سران فتنه اتخاذ کند؟ گفت: این گونه سئوالات را مطرح نکنید، باید برای همگان مشارکت حداکثری مردم مهم باشد اگر این گونه است باید ما مدعی شویم که تکلیف جریان انحرافی نیز هر چه زودتر مشخص شود. فقط باید به این نکته مهم اشاره کرد که نیروهای خط امام بر اساس فرمایشات ولی فقیه حرکت می کنند و ایشان را فصل الخطاب خود می دانند و هر کسی که بخواهد به نام خط امام (ره) مقابل مواضع رهبری بایستد باید در خط امام بودن وی شک کرد.

کواکبیان در پایان نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا کماکان محمد خاتمی می تواند نقش لیدری در جریان اصلاحات را ایفا کند، گفت: این سئوالات را مطرح نکنید باعث چالش می شود.

این خبرنگار بار دیگر سئوال خود را از کواکبیان تکرار کرد که وی دیگر حاضر به پاسخگویی نشد.