تعزیه را ساده نگیریم/ آثار انگلیسی در مورد تعزیه به فارسی ترجمه شوند

دکتر محمد ضیمران در مورد تعریف تعزیه به خبرنگار مهر گفت: این هنر در چارچوبهای هنرهای عبادی و آیینی قرار می‎گیرد که در آن عناصر حماسی و آیینی بسیار یافت می‎شود. هنر تعزیه به داستانهایی که در شاهنامه هم بازتاب یافته از جمله سوگ سیاوش وصل می‎شود.

وی افزود: در واقع خط زنجیره‎ای است که تاریخ قدسی جامعه ایران را تعییُن می‏بخشد. نباید ساده انگارانه با این هنر برخورد کرد بلکه تداوم تاریخ قدسی در سرزمین ایران را به همراه دارد و اگر از این دیدگاه به آن نگریسته شود جنبه‏های گوناگونی از آن قابل استخراج است و می‎تواند مورد مطالعه قرار گیرد. من دو کتاب به زبان فارسی در مورد تعزیه در ایران دیده‏ام ولی پایان نامه‎هایی به زبان انگلیسی وجود دارد که بایستی به فارسی ترجمه شوند.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر تصریح کرد: از ساختار اسطوره و حماسه و بطور کلی هنرهای آیینی می‏توان ابعاد تازه‏ای استخراج کرد که باید آن را ادامه داد و دنبال کرد.

ضیمران در مورد ویژگیهای خاص این هنر نیز اظهار داشت: ویژگیهای خاص این هنر جنبه نمایشی و بُعد تراژیک آن است که خیلی مهم و قابل توجه است. بنابراین ارتباط نیروهای زمینی و نیروهای قدسی را به وضوح می‎توان در این هنر مشاهده کرد و این نمایش تأثیر بسیار زیادی بر مخاطب می‎گذارد.