تعزیه را ساده نگیریم/ آثار انگلیسی در مورد تعزیه به فارسی ترجمه شوند

دکتر محمد ضیمران در مورد تعریف تعزیه به خبرنگار مهر گفت: این هنر در چارچوبهای هنرهای عبادی و آیینی قرار میگیرد که در آن عناصر حماسی و آیینی بسیار یافت میشود. هنر تعزیه به داستانهایی که در شاهنامه هم بازتاب یافته از جمله سوگ سیاوش وصل میشود.
وی افزود: در واقع خط زنجیرهای است که تاریخ قدسی جامعه ایران را تعییُن میبخشد. نباید ساده انگارانه با این هنر برخورد کرد بلکه تداوم تاریخ قدسی در سرزمین ایران را به همراه دارد و اگر از این دیدگاه به آن نگریسته شود جنبههای گوناگونی از آن قابل استخراج است و میتواند مورد مطالعه قرار گیرد. من دو کتاب به زبان فارسی در مورد تعزیه در ایران دیدهام ولی پایان نامههایی به زبان انگلیسی وجود دارد که بایستی به فارسی ترجمه شوند.
این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر تصریح کرد: از ساختار اسطوره و حماسه و بطور کلی هنرهای آیینی میتوان ابعاد تازهای استخراج کرد که باید آن را ادامه داد و دنبال کرد.
ضیمران در مورد ویژگیهای خاص این هنر نیز اظهار داشت: ویژگیهای خاص این هنر جنبه نمایشی و بُعد تراژیک آن است که خیلی مهم و قابل توجه است. بنابراین ارتباط نیروهای زمینی و نیروهای قدسی را به وضوح میتوان در این هنر مشاهده کرد و این نمایش تأثیر بسیار زیادی بر مخاطب میگذارد.
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