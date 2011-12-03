  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

اهالی دوومیدانی از پیشکسوت این رشته عیادت کردند

اهالی دوومیدانی از پیشکسوت این رشته عیادت کردند

با وخامت وضعیت جسمانی عزیزالله میرزایی مربی اختصاصی سید حمید سجادی، مسئولین فدراسیون دوومیدانی و جمعی از پیشکسوتان بر بالین وی حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  افشین داوری به همراه بیژن شادمهر و تیمور غیاثی دو تن از پیشکسوتان این رشته و جواد خسروشیری مربی دهگانه کشورمان با حضور در منزل عزیزالله میرزایی با وی دیدار و گفت وگو کرد و در جریان آخرین وضعیت درمانی این مربی قرار گرفت.

داوری در این دیدار ضمن دلجویی از میرزایی اظهار داشت که جامعه دوومیدانی ایران مدیون زحمات و تلاش های زحمت کشان، قهرمانان و پیشکسوتان این رشته است.  داوری در ادامه عیادت خود از میرزایی اطمینان داد که توسط وزارت ورزش و جوانان و از طریق فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمان پشتیبانی لازم در خصوص مسائل درمانی صورت گیرد.

در این دیدار، سید حمید سجادی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش وجوانان که ارتباط مستمری با عزیزالله میرزایی دارد دقایقی از طریق تماس تلفنی با وی گفت وگو کرد.

میرزایی مربی سازنده دوهای نیمه استقامت کشورمان و مربی اختصاصی حمید سجادی در کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا و مربی فرامرز روستایی فر در کسب مدال 800 متر آسیا بوده است. میرزایی درسالیان اخیر به مدت دو سال هدایت تیم ملی مالزی را برعهده داشت.

کد مطلب 1475739

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها