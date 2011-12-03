اهالی دوومیدانی از پیشکسوت این رشته عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین داوری به همراه بیژن شادمهر و تیمور غیاثی دو تن از پیشکسوتان این رشته و جواد خسروشیری مربی دهگانه کشورمان با حضور در منزل عزیزالله میرزایی با وی دیدار و گفت وگو کرد و در جریان آخرین وضعیت درمانی این مربی قرار گرفت.

داوری در این دیدار ضمن دلجویی از میرزایی اظهار داشت که جامعه دوومیدانی ایران مدیون زحمات و تلاش های زحمت کشان، قهرمانان و پیشکسوتان این رشته است. داوری در ادامه عیادت خود از میرزایی اطمینان داد که توسط وزارت ورزش و جوانان و از طریق فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمان پشتیبانی لازم در خصوص مسائل درمانی صورت گیرد.

در این دیدار، سید حمید سجادی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش وجوانان که ارتباط مستمری با عزیزالله میرزایی دارد دقایقی از طریق تماس تلفنی با وی گفت وگو کرد.

میرزایی مربی سازنده دوهای نیمه استقامت کشورمان و مربی اختصاصی حمید سجادی در کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا و مربی فرامرز روستایی فر در کسب مدال 800 متر آسیا بوده است. میرزایی درسالیان اخیر به مدت دو سال هدایت تیم ملی مالزی را برعهده داشت.