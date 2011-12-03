استفاده از همه ظرفیتها در کرمانشاه برای ارائه خدمات تخصصی به معلولان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه مراسمی به مناسبت 12 آذرماه روز جهانی معلومین در مجتمع شهید شریفی کرمانشاه با حضور مسئولان سازمان بهزیستی و برخی از دیگر از مدیران استان برگزار شد.

عبدالرضا میرزائیان در این مراسم با اشاره به اینکه معلولیت محدودیت نیست، گفت: معلولان با کسب موفقیت های بیشمار در عرصه گوناگون ثابت کرده اند که معلولیت محدودیت نیست.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تاکید کرد: باید برای ارائه خدمات مناسب و تخصصی به معلولان استان از همه ظرفیتهای موجود بهترین بهره را ببریم.

میرزائیان در پایان با اشاره به تلاش سازمان بهزیستی برای انجام رسالت خود در امر کمک به معلولان، افزود: معلولان در جامعه نقش بسیار پر رنگی دارند زیرا، این قشر خود بخشی از جامعه محسوب می شوند.

بر اساس این گزارش در پایان این مراسم، 60 نفر از معلولان موفق استان با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شدند.

