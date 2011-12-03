استقلال قهرمان رقابتهای لیگ برتر تیراندازی پروازی ایران شد

به گزارش خبرنگارمهر، هفته آخر از رقابت های تیراندازی لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش اهداف پروایز ظهر امروز شنبه به میزبانی تیم خرمای‌ هارمونی‌ بم در میدان اهداف‌ پروازی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار و با قهرمانی تیم استقلال به پایان رسید.

در پایان این رقابتها، تیم تیراندازی به اهداف پروازی استقلال در بخش تیمی با مجموع 320 امتیاز قهرمانی لیگ برتر را برای سومین سال متوالی بدست‌ آورد. تیم بالابان گلستان با 314 امتیاز و و تیم خرمای‌ هارمونی‌ بم با 299 امتیاز به ترتیب صاحب رتبه‌های دوم وسوم شدند.

در بخش انفرادی هم مسلم میرمحمدی از تیم استقلال با شکستن 118 بشقاب مانند هفته ‌پیش روی سکوی نخست ایستاد. سید بابک یگانه از تیم خرمای‌ هارمونی ‌بم با 116 امتیاز و علی حافظی از تیم بالابان ‌گلستان با 114 امتیاز هم به به ترتیب در رده دوم و سوم ایستادند.

در پایان این دوره از رقابتها، تیم استقلال تهران، ماندگار مازندران، بالابان گلستان، خرمای هارمونی بم و مانیران کرمانشاه به ترتیب عناوین اول تا پنجم را از آن خود کردند.