آذربایجان غربی قطب اصلی مراودات بین المللی ورزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قلیچ خان صبح شنبه در جریان دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گسترش مطلوب همکاریها و مراودات ورزشی دو کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را گام بسیار مهمی در راستای تحکیم مناسبات دو طرف دانست.

وی ضمن تقدیر از عملکرد شایسته آذربایجان غربی در میزبانی مسابقات مختلف بین المللی ورزشی، اظهار داشت: آذربایجان غربی به عنوان یکی از استانهای مرزی در راستای رشد و گسترش مراودات ورزشی بین المللی به یکی از قطب های اصلی در این زمینه تبدیل شده است.

غلامرضا قلیچ خان در ادامه از عزم سرکنسولگری ایران در ارزروم ترکیه در راستای توسعه همکاری های فرهنگی و ورزشی دو طرف خبر داد و بیان داشت: طی چند سال اخیر سطح همکاریهای ورزشی آذربایجان غربی با استانهای همسایه ترکیه جهش مطلوبی داشته و تیمهای مختلف ورزشی دو کشور در قالب پروتکلهای همکاری مراودات نزدیکی را با هم داشته اند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در ادامه با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی دو کشور ابراز امیدواری کرد: این همکاریها و مراودات بیش از پیش افزایش یابد.

علی ملااحمدی همچنین گفت: در حال حاضر با کشورهای همسایه ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، ارمنستان، گرجستان و عراق در زمینه های ورزشی همکاری ها و مراودات خوبی داشته و این تعاملات دوستانه در حال گسترش است.

آذربایجان غربی تنها استان هم مرز ایران و ترکیه با پنج استان این کشور از جمله وان، ایغدیر، ارزروم و دیاربکر هم مرز است.