فریضه امر به معروف تنها وظیفه روحانیان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حاج عبدالحی آخوند میرزاعلی ظهر شنبه در جمع روحانیان شیعی و سنی افزود: در شرایط کنونی و تهدیدهای فرهنگی دشمن باید روحانیان برای احیای این فریضه مهم گام های بلندتری بردارند.

گفت : محبت به اهل بیت پیامبر اکرم(ص) جزو اعتقادات قلبی و دینی اهل سنت و وظیفه هرفرد مومنی است.



حاج عبدالحی آخوند میرزاعلی افزود: محبت به اهل بیت خواسته پیامبر اکرم (ص) و خداوند متعال است و یک وظیفه همگانی است.



وی اضافه کرد: هرکس که در قلب او محبت به اهل بیت پیامبر اکرم(ص) جایی نداشته باشد یقیناً مسلم کامل نیست.



امام جمعه اهل سنت آق قلا در ادامه با اشاره به آیه "أَطیعواْ اللّه وأَطیعواْ الرسُول و اولی الامر منکم" تاکید کرد: خداوند در قرآن سه فرمان را واجب کرده، اطاعت از خود، اطاعت از رسولش و اطاعت از اولی الامر، یعنی آنهایی که ولی الامر مسلمین هستند.



وی افزود: اطاعت از اولی الامر خواسته خداوند متعال است و روحانیون اهل سنت با عشق و علاقه از اولی الامر خود تبعیت می کنند.



آخوند میرزاعلی افزود: دشمنان اسلام می خواهند چراغ نورانی اسلام را خاموش کنند و اگر علما سهل انگاری کنند این چراغ تضعیف خواهد شد.



وی اضافه کرد: مسئله امر به معروف و نهی از منکر باید در راس امور قرار گیرد و این یک سنت نبوی است.