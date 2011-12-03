ترویج فرهنگ عاشورا موجب رستگاری انسانها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فراست طلب ظهر شنبه در بازدید از برنامه های مذهبی دهه اول محرم زندان مرکزی اظهارداشت: واقعه کربلا مکتبی انسان ساز و عاشورا مظهر عزت وآزادگی است و تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) ضروری است و فهم آن مسیر انسانیت را برای همگان روشن می سازد.

فراست طلب به ابعاد مختلف نهضت حسینی اشاره کرد و یادآورشد: بزرگترین درس عاشورا نماز است و سعادت و رستگاری در گرو اهمیت به نماز است و عزاداران حسینی باید به این محور توجه جدی کنند.

مدیرکل زندانهای قزوین تصریح کرد: نماز مبدا انسان سازی و سرچشمه معارف اسلامی و نزدیکترین راه قرب به درگاه خداوند متعال است و عبادتی مقدس و ارزنده است که واقعه کربلا برای ترویج و زنده ساختن نماز و قرآن متجلی شد.

افراست طلب از مسئولان فرهنگی زندانها خواست: ترجمه و مفهوم نماز را در برنامه های دینی زندانیان تعمیق بخشند زیرا بهترین روش اصلاح و تربیت مجرمین شناخت ومعرفت دینی است و بهترین معرفت دینی در پیام کربلا خلاصه شده است.

مدیرکل زندانهای قزوین اظهارداشت: در شرایطی جرم و بزهکاری درجامعه کاهش خواهد یافت که همه مردم به وظایف دینی خود عمل کرده و با منکرات مبارزه کنند.

فراست طلب دربخش دیگری از سخنان خود ترویج فرهنگ عاشورا را متضمن سعادتمندی افراد درجامعه دانست و گفت: فساد، ظلم، بی عدالتی و ناامنی حاکی از شیوع منکر بوده و یگکی از اهداف قیام امام حسین (ع) نیز مبارزه با منکرات و ترویج امر به معروف در جامعه بود.

وی تصریح کرد: در ایام محرم باید تلاش کنیم تا در کنار عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) عمل به دستورات قرآن و ائمه اطهار (ع) به زندانیان آموزش داده شود.

در ماه محرم حسینیه ها و اماکن مذهبی زندانهای استان یکپارچه سیاه پوش شده و هیئت های مذهبی زندانیان در سوگ سرور و سالار شهیدان عزاداری می کنند.