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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

پس از رکوردگیری مجدد/

16 کماندار برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی داخل سالن آسیا انتخاب شدند

16 کماندار برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی داخل سالن آسیا انتخاب شدند

مسابقات انتخابی و رکوردگیری تیراندازی با کمان کشور با انتخاب 16 کماندار برای اعزام به رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای راهیابی کمانداران به اردوی تیم ملی داخل سالن در مسافت 18 متر رکوردگیری از 43 کماندار زن و مرد در دو رشته ریکرو و کامپوند طی دو روز در باشگاه علوم انتظامی انجام شد که در پایان 16 کماندار به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند و از سوی کمیته فنی نیز در هر رشته یک نفر به این جمع اضافه خواهند شد.

- اسامی نفرات راه یافته به مرحله جدید اردوی تیم ملی به شرح زیر است:
ریکرو مردان: نادر منوچهری مقدم، مجید شهبازی، عماد خلج و امید رضایی
ریکرو بانوان: فرنوش شقاقی، زهره ده بزرگی، بهاره یعقوبی و سارا بنیانی
کامپوند مردان: جبرئیل عبادی، امیر کیایی، عبدالله کیایی و اسماعیل عبادی
کامپوند بانوان: مهری شمشیرکش، مولود صادری، پریسا براتچی و سارا تبیان

رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی داخل سالن آسیا اواخر آذرماه در سنگاپور برگزار می شود.

کد مطلب 1475755

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