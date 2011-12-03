به گزارش خبرنگار مهر، برای راهیابی کمانداران به اردوی تیم ملی داخل سالن در مسافت 18 متر رکوردگیری از 43 کماندار زن و مرد در دو رشته ریکرو و کامپوند طی دو روز در باشگاه علوم انتظامی انجام شد که در پایان 16 کماندار به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند و از سوی کمیته فنی نیز در هر رشته یک نفر به این جمع اضافه خواهند شد.

- اسامی نفرات راه یافته به مرحله جدید اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

ریکرو مردان: نادر منوچهری مقدم، مجید شهبازی، عماد خلج و امید رضایی

ریکرو بانوان: فرنوش شقاقی، زهره ده بزرگی، بهاره یعقوبی و سارا بنیانی

کامپوند مردان: جبرئیل عبادی، امیر کیایی، عبدالله کیایی و اسماعیل عبادی

کامپوند بانوان: مهری شمشیرکش، مولود صادری، پریسا براتچی و سارا تبیان

رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی داخل سالن آسیا اواخر آذرماه در سنگاپور برگزار می شود.