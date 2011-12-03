ورزش قم با اتکاء به جوانان مستعد بومی خودکفا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهان بینی در جلسه شورای عمومی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم اظهار داشت: امروز شاهد هستیم اکثر تیم های ورزشی قم در مسابقات لیگ های معتبر کشور با ترکیبی از نیروهای بومی به مصاف حریفان می روند که این یک اتفاق مهم و مثبت در ورزش قم است.



وی ادامه داد: با حمایت و دلگرمی مسئولان استان و تلاش فراوانی که در اداره کل ورزش و جوانان در سال های اخیر صورت گرفته است، هدف ما این بوده که تیم های ورزشی قم در لیگ های کشور با تکیه بر توان و استعداد ورزشکاران بومی به مصاف حریفان برود.



مدیر کل ورزش و جوانان قم ابراز داشت: خوشبختانه این مهم در یکی دو سال اخیر به وقع پیوسته است و تیم های والیبال، هندبال، کشتی، کاراته، فوتسال، بسکتبال و تیم های پایه فوتبال باشگاه صبا همگی با ترکیبی از بازیکنان و ورزشکاران مستعد قم در لیگ های کشور شرکت می کنند.



وی عنوان داشت: این مهمترین دستاوردی است که می تواند موجب رونق و توفیقات ورزش استان قم شود، چرا که امروز به نوعی شاهد خودکفایی ورزش قم در تغذیه و تامین نیروهای مورد نیاز تیم های ورزشی استان در لیگ های کشور هستیم.



جهان بینی اضافه کرد: در سال جاری با وجود برخی محدودیت ها که با آن مواجه بوده ایم، خوشبختانه ورزشکاران قمی حضور قابل توجهی در تیم های ملی و مسابقات لیگ و قهرمانی کشور داشته و عناوین و افتخارات بسیار خوبی کسب کرده اند.



وی بیان داشت: اینکه تیم های ورزشی استان قم در رشته هایی مانند والیبال، بسکتبال، فوتسال و فوتبال با تکیه بر توانایی نیروهای بومی در لیگ های کشور شرکت می کنند، در واقع یکی از استراتژی های مهم ورزش قم در سال های اخیر بوده است.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تاکید کرد: هدف ما این است که در تمام رشته ها و تیم های رده های سنی مختلف به جوانان شایسته قمی بها بدهیم و کمتر از نیروهای غیر بومی استفاده کنیم زیرا قم سرشار از استعدادهای غنی ورزش است که شناسایی و جذب آنها و پرورش اصولی و صحیح آنها موفقیت ورزش قم در بخش قهرمانی را به دنبال خواهد داشت.



وی یکی از مشکلات ورزش قم را محدودیت های مالی عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از رشته های ورزش برای حضور در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور وابسته به اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان هستند در حالی که واقعا از نظر مالی محدودیت های فراوانی داریم و نیاز به حضور جدی بخش خصوصی در ورزش است.



جهان بینی در ادامه از تلاش برای تنظیم سند راهبردی ورزش قم خبر داد و خطاب به کارکنان اداره کل ورزش و جوانان تصریح کرد: با توجه به شاخص های جدید عمومی و اختصاصی که مبنای ارزیابی این اداره کل محسوب می شوند، لازم است با جدیت، قوت، همدلی و کوشش جمعی سعی کنیم اهداف اداره کل را در مسیر پیشرفت ورزش قم محقق کنیم.

