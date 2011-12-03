به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی قبل از ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در محل دفتر نظارت همگانی 197 برگزار شد، اظهار داشت: ‌محدودیت ترافیکی در اطراف حرم حضرت معصومه(س) در ایام تاسوعا و عاشورا به صورت موقتی اجرا خواهد شد.



وی ابراز داشت: خیابان‌های منتهی به حرم مطهر در صورت عبور دستجات و هیئت‌های مذهبی به صورت موقت مسدود خواهد شد.



فرمانده نیروی انتظامی قم گفت: از محدوده پل عیخانی تا خیابان عمار یاسر و همچنین خیابان ارم، سه راه بازار تا چهار راه شهدا جزو محدوده ترافیکی است که در روز عاشورا به طور کامل بسته خواهد بود.



وی ادامه داد: نیروی انتظامی استان آمادگی کامل را دارد با تمامی امکانات و بضاعت در ایام عاشورا در خدمت تأمین امنیت شهروندان قمی باشد.



دو هزار و 500 پلیس یار امنیت و نظم هیئت‌های عزاداری را تأمین می‌کنند



سردار توکلی با اشاره به اینکه تمام هماهنگی های لازم با مسئولان هئیت‌های مذهبی در راستای تأمین امنیت صورت گرفته است، اضافه کرد: بیش از دو هزار و 500 پلیس یار که از اعضای خود هئیت های مذهبی هستند در تامین امنیت دستجات و هئیت های مذهبی به نیروی انتظامی کمک می کنند.



وی افزود: برخی از هئیت‌های مذهبی در سال جاری محل تجمع خود از در اطراف حرم مطهر از جمله مقابل مسجد عسگری تعیین کرده اند که این ابتکار خوبی است.



فرمانده نیروی انتظامی قم با اشاره به اینکه شرایط امنیتی کشور بسیار خوب است، اظهار داشت: تهدیدهای خاصی در این ایام پیش بینی نمی‌شود.



قمه زنی در عزاداری ممنوع است



وی با بیان اینکه نیروی انتظامی قم قصد دخالت در نحوه عزاداری هئیت‌های مذهبی ندارد، ابراز داشت:‌ قمه زنی در عزاداری ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد می‌شود و به شهروندان توصیه می‌شود به نظرات مراجع تقلید در این زمینه توجه کنند.

