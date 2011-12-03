15 قسمت از سریال "باجناقلار 3 " آماده پخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر پیران افزود : بر اساس تعهد به صداوسیما مقرر بود این سریال بهمن ماه تحویل سازمان شود که با توجه به روند خوب کار، این کار اواخر شهریور ماه به اتمام رسیده و هم ‌اکنون در مرحله‌ مونتاژ است.

وی در ادامه با بیان اینکه 35 تا 40 بازیگر اصلی در سری جدید این سریال ایفای نقش کرده اند ، بیان داشت: علاوه بر این حدود 150 نفر بازیگر تک سکانسی و چند سکانسی هم داشتیم که در کنار بازیگران اصلی مجموعه ، نقش آفرینی کردند.

کارگردان این سریال تلویزیونی گفت: این سریال در 150 لوکیشن تصویربرداری شده که تعداد 10 لوکیشن آن اصلی و مابقی آن نیز فرعی بودند که بخشی از آنها نیز مربوط به شهرستان‌هایی در شمال و جنوب آذربایجان غربی می شوند.

پیران با بیان اینکه تلاش شده در سری جدید سریال "باجناقلار" به شهرستان‌های استان نیز توجه شود، اظهار داشت: تلاش کرده‌ایم تا در بطن قصه‌های این سریال، آثار تاریخی و مناطق دیدنی و گردشگری آذربایجان غربی را نیز به نمایش بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه هر یک از 26 قسمت این سریال قصه جداگانه‌ای خواهد داشت که از انتخابات تا آئینهایی مانند عروسی و عزا را دربرمی‌گیرد، ادامه داد: سریال "باجناقلار 3" در 26 قسمت فارسی، برای پخش از شبکه‌های سراسری و همچنین 26 قسمت به زبان ترکی، برای پخش از شبکه‌های آذری زبان در صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی ساخته می شود .