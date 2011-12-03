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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

کیانپور خبر داد:

50 درصد تخفیف در عوارض نوسازی بافتهای فرسوده

50 درصد تخفیف در عوارض نوسازی بافتهای فرسوده

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و مسکن و شهرسازی گفت: برای کسانیکه قصد نوسازی منزل مسکونی خود در بافتهای فرسوده کنند 50 درصد تخفیف در عوارض در نظر گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی راهکارهای جذب مشارکت در احیا و بهسازی بافتهای فرسوده شهری اهواز در استانداری خوزستان با ارائه آماری از بافتهای فرسوده در کشور گفت: قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کشور در دی ماه سال 89 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.

وی افزود: برای اجرایی شدن این مصوبات لازم است مسئولان شهری، مالکان و بخش خصوصی اقدامی هماهنگ نسبت به رفع بافتهای فرسوده و حاشیه ای اقدام کنند.

کیانپور اظهار کرد: همچنین طبق ماده 171 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف است نسبت به شناسایی مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته بندی طرحهای واقع در این مناطق اقدام کند.

وی افزود: طبق قانون، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی در چارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت کنند.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی ایران گفت: تسهیلاتی که در زمان حاضر به احیای بافتهای فرسوده تعلق می گیرد شامل 25 میلیون تومان وام بانکی برای هر واحد که به روش صنعتی ساخته شود و برای ساخت واحدهای معمولی و غیرصنعتی مبلغ 20میلیون تومان وام بانکی به همراه تخفیف 50درصدی عوارض ساخت است.

کیانپور ادامه داد: ودیعه اسکان موقت به شرط تجمیع واحدهای مسکونی نیز به مبلغ هشت میلیون تومان در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: شهر اهواز دارای یک هزار و 417 هکتار بافت فرسوده مصوب است که لازم است برای بازسازی و بهسازی این مناطق و سایر مناطق فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی در استان از مشارکت بخش خصوصی هم استفاده شود.

معاون وزیر راه و مسکن و شهرسازی کشور تاکید کرد: ظرف مدت 10 سال تمامی بافتهای فرسوده کشور باید بازسازی و یا بهسازی شوند و تاکنون نیز قانونهای حمایتی مناسبی تصویب شده اند.
کد مطلب 1475776

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