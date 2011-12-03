50 درصد تخفیف در عوارض نوسازی بافتهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی راهکارهای جذب مشارکت در احیا و بهسازی بافتهای فرسوده شهری اهواز در استانداری خوزستان با ارائه آماری از بافتهای فرسوده در کشور گفت: قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کشور در دی ماه سال 89 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.

وی افزود: برای اجرایی شدن این مصوبات لازم است مسئولان شهری، مالکان و بخش خصوصی اقدامی هماهنگ نسبت به رفع بافتهای فرسوده و حاشیه ای اقدام کنند.



کیانپور اظهار کرد: همچنین طبق ماده 171 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف است نسبت به شناسایی مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته بندی طرحهای واقع در این مناطق اقدام کند.



وی افزود: طبق قانون، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی در چارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت کنند.



مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی ایران گفت: تسهیلاتی که در زمان حاضر به احیای بافتهای فرسوده تعلق می گیرد شامل 25 میلیون تومان وام بانکی برای هر واحد که به روش صنعتی ساخته شود و برای ساخت واحدهای معمولی و غیرصنعتی مبلغ 20میلیون تومان وام بانکی به همراه تخفیف 50درصدی عوارض ساخت است.



کیانپور ادامه داد: ودیعه اسکان موقت به شرط تجمیع واحدهای مسکونی نیز به مبلغ هشت میلیون تومان در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.



وی تصریح کرد: شهر اهواز دارای یک هزار و 417 هکتار بافت فرسوده مصوب است که لازم است برای بازسازی و بهسازی این مناطق و سایر مناطق فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی در استان از مشارکت بخش خصوصی هم استفاده شود.



معاون وزیر راه و مسکن و شهرسازی کشور تاکید کرد: ظرف مدت 10 سال تمامی بافتهای فرسوده کشور باید بازسازی و یا بهسازی شوند و تاکنون نیز قانونهای حمایتی مناسبی تصویب شده اند.