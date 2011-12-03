وزنه برداران ایران دو مدال طلا و نقره کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های دسته 75 کیلوگرم، علی حسینی و روح الله رستمی به ترتیب موفق به کسب یک مدال طلا و نقره شدند.

وزنه برداران کشورمان در روز نخست این رقابت ها نیز در وزن 60 کیلوگرم توسط نادر مرادی به مدال طلا رسیده بودند و در دسته 52 کیلوگرم توسط یوسف یوسفی، امیر جعفری در 56 کیلوگرم و حمزه محمدی در 5/67 کیلوگرم مدال نقره گرفته بودند. به این ترتیب شمار مدال‌های تیم وزنه برداری معلولان ایران به عدد 6 رسید.

مجید فرزین در دسته 5/82 کیلوگرم و حامد صلحی پور در دسته 90 کیلوگرم عصر امروز برای کسب مدال تلاش خواهند کرد.

رقابت‌های جهانی آیواز هر دوسال یک‌بار ویژه ورزشکاران قطع عضو و ویلچری برگزار می شود.