تغذیه رایگان بین 7900 دانش آموز مینودشت توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بشارتلو ظهر شنبه در جمع مدیران مدارس شهرستان افزود: همچنین شیر استریل دانش آموزان روستایی چهار هزار و 739 پاکت وشیر پاستوریزه مدارس شهری هفت هزار و733 لیوان است که توزیع می شود.

وی اظهار داشت: امسال برای مقطع متوسطه تغذیه و شیر در نظر گرفته نشده و فقط برای مقطع ابتدایی و راهنمایی دختر و پسر سهمیه تغذیه و شیر درنظر گرفته اند.

بشارتلو آمار تحت پوشش تغذیه درسال گذشته را هشت هزار و 242 نفر اعلام کرد و گفت: همچنین شیر استریل بین تعداد پنج هزار و 38 دانش آموز روستایی و شیر پاکتی به تعداد 352 هزار و 660 پاکت بین دانش آموزان شهری توزیع شده است.

مدیرآموزش و پرورش مینودشت بیان داشت: مبلغ پرداختی به پگاه گلستان گرگان از طریق آموزش وپرورش استان گلستان 737 میلیون و 59 هزار و 400 ریال بوده است.

وی عنوان کرد: قیمت یک لیوان شیر پاستوریزه درسال گذشته هزار و 580 ریال بوده است.