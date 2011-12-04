غلامرضا خواجه‌سروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: ثبت‌نام دانشجویان علاقه‌مند به سفرهای زیارتی داخل کشور تا 16 آذر ادامه دارد و دانشجویان می‌توانند از طریق سایت ستاد زیارت وزارت علوم به نشانی www.zaaer.ir ثبت‌نام کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: اولین اعزام دانشجویان به سفرهای زیارتی داخل کشور در نیمه اول دی ماه امسال صورت می‌گیرد و تا آخر اسفندماه ادامه دارد.

خواجه‌سروی اضافه کرد: تمهیداتی اندیشیده شده تا دانشجویان با کمترین هزینه و امکانات مناسب به سفرهای زیارتی داخل کشور اعزام شوند.