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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آخرین مهلت ثبت‌نام دانشجویان برای سفر فرهنگی زیارتی مشهد مقدس

آخرین مهلت ثبت‌نام دانشجویان برای سفر فرهنگی زیارتی مشهد مقدس

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم چهارشنبه 16 آذر را آخرین مهلت ثبت‌نام دانشجویان علاقمند به سفر فرهنگی زیارتی مشهد مقدس اعلام کرد.

غلامرضا خواجه‌سروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: ثبت‌نام دانشجویان علاقه‌مند به سفرهای زیارتی داخل کشور تا 16 آذر ادامه دارد و دانشجویان می‌توانند از طریق سایت ستاد زیارت وزارت علوم به نشانی www.zaaer.ir ثبت‌نام کنند. 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: اولین اعزام دانشجویان به سفرهای زیارتی داخل کشور در نیمه اول دی ماه امسال صورت می‌گیرد و تا آخر اسفندماه ادامه دارد.

خواجه‌سروی اضافه کرد: تمهیداتی اندیشیده شده تا دانشجویان با کمترین هزینه و امکانات مناسب به سفرهای زیارتی داخل کشور اعزام شوند.
کد مطلب 1475788

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