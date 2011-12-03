شیخ حمد همچون یزید است/ شکست آمریکا در برخورد با انقلابهای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، ائتلاف جوانان چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای با اشاره به حملات وحشیانه مزدوران آل خلیفه به مراسم سوگواری عزاداران حسینی، مهاجمان را جانشینان قاتلان امام حسین(ع) دانست.

در این بیانیه آمده است : انقلاب ما حسینی است ما با ادامه حکومت امویان روبرو هستیم و شیخ حمد مصداق یزید بن معاویه است و شیوه های رژیم بحرین مشابه شیوه های فرعون، هیتلر،هولاکو و یزید است.

بیانیه فوق ذکر کرد: آل خلیفه و آل سعود دو روی یک سکه و حکومتهای جاهلی هستند که علیه امتهای اسلامی و عربی توطئه می کنند.

در این بیانیه آمده است : آنها سعی دارند انقلابهای یمن و مصر را نابود کنند و به همراهی حکومت صهیونیستی قطر علیه سوریه توطئه می کنند تا حکومت کنونی را برکنار کنند و رژیم مزدور آمریکا روی کار آورند.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: شکست طرحهای آمریکا در یمن و بحرین سبب نا امیدی آمریکا شده است و از همین رو دست مزدوران خود را برای سرکوب مردم باز گذاشته است.

در این بیانیه آمده است : مزدوران آل خلیفه به همراهی اشغالگران سعودی به مراسم عزاداری امام حسین(ع) در شهر المحرق با انواع گلوله های جنگی، پلاستیکی،گازهای اشک آور و سمی حمله کردند.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: حمله به کاروان عزاداران حسینی نشانه این است که مراسم عزاداری حسینی، موجبات ترس و وحشت آل خلیفه را فراهم می آورد.