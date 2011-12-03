محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل مختلف باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: به غیر از دو میلیارد تومانی که در ابتدای کار توسط وزارت ورزش و جوانان و همچنین از طریق سازمان لیگ به باشگاه پرسپولیس پرداخت شده است، بودجه دیگری از منابع دولتی تا به امروز دریافت نکرده‌ایم و این در حالی است که باشگاه استقلال 30 درصد بیشتر از باشگاه ما از منابع دولتی تا به امروز پول گرفته است.

پرداخت پاداش‌ها از منابع دولتی کذب محض است

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: پرداخت پاداش‌هایی که تاکنون در باشگاه پرسپولیس صورت گرفته و ادامه نیز خواهد داشت از محل بودجه دولتی نبوده و ما در کنار پاداش‌ها جریمه‌های سنگین و کسر از قرارداد بازیکنان را نیز داشته‌ایم. بنابراین آنچه که این روزها در برخی از رسانه‌ها در خصوص تامین و حمایت ویژه مالی از طریق منابع دولتی در خصوص باشگاه پرسپولیس مطرح می شود، کذب محض است.

تاریخ دربی با "لابی بازی" تعیین شد

رویانیان در خصوص تعیین تاریخ دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی نیز تاکید کرد: تعیین تاریخ دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در رقابت‌های جام حذفی براساس لابی بازی صورت گرفته است که مطمئن باشید در آینده نزدیک حقیقت روشن خواهد شد.

روی حرفم هستم و از شیث و نصرتی استفاده نمی کنیم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این موضوع که "طبق قوانین کمیته انضباطی محمد نصرتی و شیث رضایی مشکلی برای همراهی تیم پرسپولیس در دربی هفتاد و سوم ندارند"، تاکید کرد: من همچنان روی حرفم هستم و از این دو بازیکن استفاده نخواهد شد. از نظر من محرومیت محمد نصرتی تا پایان نیم فصل بوده و شیث رضایی نیز از باشگاه اخراج شده است.

پرسپولیس مقابل تراکتورسازی خوب بازی کرد

وی در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی نیز خاطرنشان کرد: نتیجه دیدار تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی رضایت بخش نبود اما تیم ما با پتانسیلی که داشت از همه توان خود استفاده کرد و بازی زیبایی را به معرض نمایش گذاشت، به طوری که حتی می توانستیم بازی را ببریم اما من در اینجا به تیم تراکتورسازی و هواداران این تیم به ویژه مردم خوب تبریز بابت این برد تبریک می گویم.

ناگفته‌هایم را بعد از دربی به هواداران می گویم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی گفت: برنامه‌های فرهنگی جدیدی را برای هواداران پرسپولیس در دربی هفتاد و سوم درنظر گرفته‌ایم، همچنین صحبت‌های ناگفته‌ای با هواداران دارم که پس از دربی آنها را حتما خواهم گفت.

ایستاده‌ایم و به شکست استقلال فکر می کنیم

وی در ادامه تاکید کرد: هرچند که در تاریخ برگزاری این دربی به پرسپولیس جفا شده است اما با این حال ایستاده‌ایم و بازیکنان ما با تمام توان در دربی حضور پیدا خواهند کرد و به شکست تیم استقلال فکر می کنیم.

تشریح آخرین وضعیت مذاکره با مربیان خارجی

رویانیان در خاتمه در خصوص نتیجه مذاکره با اریکسون و سایر مربیان خارجی گفت: در خصوص مذاکره‌ای که با اریکسون و سایر مربیان خارجی داشته‌ایم صحبت خواهم کرد و این موضوع نیز جزو حرف‌های ناگفته من است که پس از دیدار دربی خواهم گفت.