اخبار کوتاه پیام نور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته بسیج پایگاه مقاومت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد بیرم افتتاح شد.

به مناسبت هفته بسیج مراسم افتتاحیه پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد بیرم با حضور فرمانده سپاه ناحیه لارستان، رئیس دانشگاه، امام جمعه بیرم، بخشدار، رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولان و با حضور پرشور دانشجویان در سالن امتحانات این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم تفرجی رئیس دانشگاه ضمن خوش آمد گویی و تبریک هفته بسیج سخنانی را در مورد اهمیت بسیج و فعالیتهایی که باید توسط بسیج دانشجویی انجام شود و همچنین راهکارهای مقابله با جنگ نرم ایراد کرد.

در ادامه سرهنگ حسینی فرمانده ناحیه بسیج سپاه لارستان ابعاد مختلف بسیج را تشریح کرد و به دلاوریهای بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس نیز اشاره کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی اعتیاد و روشهای پیشگیری از آن در پیام نور صفاشهر

با هدف مبارزه با جنگ نرم دشمن، کارگاه آموزشی اعتیاد و روشهای پیشگیری از آن در پیام نور صفاشهر برگزار شد.

سروان سلامی کارشناس پیشگیری از اعتیاد ومواد مخدراستان فارس ضمن اشاره به توسعه استفاده از مواد مخدر در بین جوانان وتنوع فراوان مواد اعتیاد آور وروانگردان ، لزوم توجه خانواده ها به رفتار فرزندان ومعاشرتهای آنان را ضروری تلقی کرد.

وی انواع مختلف مواد اعتیاد آور وعوارض ناشی از مصرف آن و راههای پیشگیری ودرمان را بیان وبه صورت عملی نمونه های مواد مذکور را در معرض نمایش دانشجویان قرار داد.

همایش نقش مردم در انقلاب مهدی در پیام نور صفاشهر برگزار شد

همزمان با برگزاری سری جهارم مباحث مهدویت، همایش نقش مردم در انقلاب مهدی در پیام نور صفاشهر برگزار شد.

عبداله سعادتمند از اساتید گروه معارف مرکز با اشاره به زمینه ها وموانع ظهور امام عصر، یکی از عناصرمهم در این امر که موجب تاخیر درفرج آن حضرت شده، عدم آمادگی مردم برای پذیرش حکومت عدل وحضور امام در بین خود عنوان کرد.

وی وجود شرایط مساعد وهمراهی مردم را به عنوان اصل اساسی یاد وبه نقش حساس مردم در ظهور وقیام ایشان اشاره کرد.

در ادامه نیز نقش ایرانیان در انقلاب حضرت مهدی(عج) و عشق ودلدادگی آنان به اهل بیت (ع)بررسی شد.