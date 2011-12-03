به گزارش خبرنگار مهر، پیمان یوسفی عضو هیئت مدیره انجمن علمی جنگلبانی در کارگاه تخصصی آشنایی با مباحث جنگل داری با اعلام خبر برگزاری همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی جنگل در ایران گفت: این همایش در 5 و6 دی سال جاری در سالن بوستان گفتگو در تهران با حضور مهمانان خارجی و مسئولان فائو FAO ( سازمان جهانی خواربار و کشاورزی) برگزار می شود.

یوسفی بیان کرد: در حاشیه این همایش بین المللی نمایشگاهی در راستای حفاظت از جنگلها نیز در روزهای 5 و 6 دی برگزار می شود.

وی مطرح کرد: از آنجایی که مجمع جهانی سازمان ملل سال 2011 را به "جنگلها "نام گذاری کرده، بالابردن سطح آگاهی مردم، حفاظت و مدیریت پایدار جنگل و در نهایت آشنا کردن مسئولان با اهداف این همایش حائز اهمیت است.

در ادامه این کارگاه تخصصی 8 کارکرد جنگل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از کارکردهای جنگلها نه تنها حفاظت از تنوع زیستی است بلکه حفاظت ژنتیکی و گونه های گیاهی و جانوری را نیز عهده دار هستند.

سنجاب زاگرس به عنوان یکی از گونه های جانوری در معرض تهدید قرار دارد؛ درختان بلوط که مرکز زندگی این گونه محسوب می شدند با نابودی خود زندگی این گونه جانوری را به خطر انداخته اند.

جنگلها مهمترین نقش را در گرم شدن کره زمین دارند؛ قطع جنگلها باعث انتشار Co2 می شود و در نهایت این انتشار Co2 گرم شدن زمین را رقم می زند.

بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی فائو، هر 9 کیلوگرم اکسیژن 54 دلار قیمت دارد؛ به طوری که 5 مول اکسیژن یک دلار محسوب می شود؛ بنابراین هر مترمربع از درخت طی شبانه روز یک دلار اکسیژن تولید می کند.

هر درخت به طور متوسط 56 مترمربع سطح برگ و 8 متر سطح تاج دارد، که به طور متوسط سطح برگ آن 8 برابر سطح تاج آن است. طبق گزارش های اعلام شده از سوی محققان و کارشناسان جنگل، یک درخت 105 ساله،140 مول اکسیژن تولید می کند.

سهم تولید اکسیژن این درخت هر ساله بالغ بر هزار میلیون دلار است؛ همچنین یک درخت 20 ساله ، 120 هزار دلار در سال تولید اکسیژن می کند اما در مقابل یک درخت 50 ساله بسیار بزرگ سالانه 6 میلیون دلار اکسیژن از خود منتشر می کند.

در ادامه این کارگاه تخصصی مسئله بیابان زایی بررسی و مطرح شد: در هر اکوسیستمی که تولید آن از مصرف کمتر باشد، حرکت به سمت بیابان زایی است. این اتفاق می تواند فقر و مهاجرات را در کشورهای مختلف به دنبال داشته باشد.

یکی دیگر از کارکردهای جنگلها، جلوگیری از فرسایش خاک و لغزش زمین است. نفوذپذیری آب در زمینهای لخت از دیگر اثرات جنگلها به شمار می رود. نفوذ پذیری آب در زمینهای عریان و فاقد گیاه، 79 میلی متر در ساعت است در حالی که در زمینهایی با پوشش مرتعی نفوذ پذیری آب، 128 میلی متر در ساعت است.

بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی فائو، در مناطق جنگلی سرعت نفوذ پذیری آب در ساعت به 258 میلی متر می رسد. در حالی که برخی کشورها همچنان تأکید بر سدسازی دارند، از جنگلها و حفاظت از آنها می توان به عنوان ابزاری برای ذخیره سازی آب استفاده کرد.

از آنجایی که مجمع عمومی سازمان ملل، سالهای 2010 تا 2020 را دهه تنوع زیستی جهانی نام گذاری کرده، اهداف توسعه هزار سوم شناخت جنگل و مدیریت پایدار اعلام شده است.