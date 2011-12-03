مدارس برخی مناطق زنجان بعد از ظهر یکشنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به برپایی دسته عزاداری مسجد حسینیه اعظم زنجان روز 13 آذرماه مصادف با 8 محرم، مدارس شیفت بعد از ظهر سه منطقه از نواحی 14 گانه آموزش و پرورش استان تعطیل است.

وی ادامه داد: مدارس شیفت صبح نیز پس از اقامه نماز ظهر تعطیل می‌شود تا فرهنگیان و دانش‌آموزان بتوانند در این مراسم پرفیض حضور بهم رسانند.

نظری با اشاره به این که روز 11 محرم نیز که مراسم دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان برگزار خواهد شد اما بنا به اعلام وزارت آموزش و پرورش مدارس سراسر کشور تعطیل است، خاطرنشان کرد: به همین خاطر مشکلی در این رابطه وجود ندارد و خانواده‌ها می‌توانند با فراغ بال در این مراسم شرکت کنند.

وی ادامه داد: جامعه فرهنگی استان همگام با سایر اقشار جامعه در مراسم ویژه سوگواری سرور و سالار شهیدان حضور یافته و بار دیگر با ولی فقیه بیعت خواهند کرد.

نظری با بیان این که دانش‌آموزان باید با زوایای مختلف واقعه عظیم کربلا آشنا شوند، افزود: حضور در مراسم عزاداری این آشنایی را فراهم خواهد کرد.







