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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

دندانهای خراب منشاء بسیاری از بیماریهای سیستماتیک است

دندانهای خراب منشاء بسیاری از بیماریهای سیستماتیک است

دبیر علمی سومین کنگره سراسری دندانپزشکی نظام پزشکی ایران گفت: عدم رعایت بهداشت دهان و دندان منجر به ابتلا به بسیاری از بیماریهای سیستماتیک از جمله بیماریهای قلبی و گرفتگی عروق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی یزدانی در آستانه برگزاری سومین کنگره دندانپزشکی ایران اظهار داشت: منشا بسیاری از بیماریهای سیستمیک مانند بیماریهای قلبی، ‌گرفتگی عروق، آلزایمر، ناراحتیهای گوارشی و حتی زایمانهای زودرس، عدم رعایت بهداشت دهان و دندان بوده و این امر توجه هرچه بیشتر به رعایت بهداشت در این ناحیه از بدن را مشخص می‌کند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر پیشگیری به عنوان بهترین راهکار در زمینه بهداشت دهان و دندان گفت: مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به پوسیدگیهای دندان و ناراحتیهای دهان از جمله التهاب لثه، داشتن تغذیه مناسب، مراجعه منظم به دندانپزشک و رعایت بهداشت و درمان از طریق استفاده از مسواک و نخ دندان به صورت صحیح است که متاسفانه امروزه شاهدیم اکثر مردم توجه کافی به نحوه صحیح مسواک زدن ندارند و لازم است این امر در جامعه از طریق رسانه‌ها و آموزش‌های صحیح نهادینه شود.

یزدانی معرفی آخرین دستاوردها در زمینه دندانپزشکی عمومی و تخصصی و ارائه آخرین تجهیزات دندانپزشکی در بخش نمایشگاهی را از جمله مهمترین برنامه‌های سومین کنگره دندانپزشکی نظام پزشکی کشور اعلام کرد و افزود: این کنگره دارای 30 امتیاز مدون بوده و در آن اساتید و متخصصین از دانشکده‌های دندانپزشکی سراسر کشور از 23 تا 25 آذر ماه سال جاری در هتل المپیک تهران گرد هم می‌آیند.
 

کد مطلب 1475802

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