سرانه درآمد گلستان در سال 94 به 74 میلیون ریال می رسد/ گلستان مهیای سفر دولت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی استان افزود: همچنین در سال 94 بر اساس برآورد، میزان درآمد استان به 130 هزار میلیارد ریال می رسد که باید به 260 هزار میلیارد ریال برسد.

وی اظهار داشت: سرانه درآمد ناخالص ملی در سال 79 در کشور 9 میلیون ریال و در استان 6 میلیون ریال بود که در سال 87 در استان به 27 میلیون ریال و در کشور به 50 میلیون ریال رسد که نشان دهنده رشد 7.2 درصدی است.

قناعت در ادامه گفت: یکی ازمهمترین شاخص ها، سرانه تولید ناخالص داخلی است که میزان بهره مندی هر شهروند از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

وی در ادامه با اشاره به قریب الوقوع بودن سفر چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گفت: استان آمادگی کامل برای این سفر را دارد و جزو استانهایی هستیم که کارهای سفر انجام شده است.

وی اظهار داشت: مصوبات سه سفر قبل را پالایش کرده ایم و به 3 دسته مصوبات به بهره برداری رسیده،مصوبات در دست اجرا و مصوبات در دست اقدام تقسیم شده اند که به زیر گروههای کوچکتری چون مصوباتی که پیشرفت فیزیکی دارند و مصوباتی که پیشرفت فیزیکی ندارند تقسیم شده اند.

وی افزود:برای مصوباتی که پیشرفتی نداشته اند در سفر سوم مصوباتی در نظر گرفته شده است و انتظار می رود تا مدیران همکاری لازم را با دبیرخانه انجام دهند تا برای سفر چهارم مصوبات خوبی بگیریم.

استاندار گلستان اذعان داشت: اگر در سازمان یا وزارتخانه متبوع آمادگی هست که مصوبه جدید خارج از مصوبات قبل گرفته شود در استان نیز این آمادگی وجود دارد که با هماهنگی با استاندار و معاونان این مصوبات گرفته شود.

وی در ادامه به بودجه سال 91 اشاره کرد و گفت:از دستگاههای اجرایی اطلاعاتی درخواست شده بود که برخی از دستگاهها این اطلاعات را ارائه نکرده اند، این دستگاهها تا پایان هفته مهلت دارند تا اطلاعات درخواستی را ارائه کنند در غیر این صورت بر اساس اطلاعات سال قبل بودجه برایشان در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: دستگاهها برای دهه فجر باید آمادگی افتتاح یا کلنگ زنی پروژه های مختلف را داشته باشند.

قناعت با اشاره به برخی جوسازیها گفت: برخی می خواهند فضا را مسموم کنند اما در استان کارهای ویژه ای چون پروژه جاده جنگل گلستان، جاده جنگل ابر یا تعاونی های هزار پیچ انجام شده است.

قناعت تصریح کرد: کارهای ریشه ای با همدلی و تعامل بین مدیران انجام شده است و باید با هماهنگی با معاونتهای استانداری برای دهه فجر و سفر چهارم برای افتتاح یا کلنگ زنی پروژه ها آماده باشند.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای در جهت استفاده بهینه از آب باید طرح جامعی را تهیه و به شورای برنامه ریزی ارائه کند، همچنین مدیران دیگر دستگاههای اجرایی باید نسبت به عملکرد خود از سهم بری از اعتبارات ملی گزارشی به این شورا ارائه کنند.

استاندار گلستان با اشاره به شهر الکترونیک گرگان گفت: سامانه توسعه شهر الکترونیک دفتر فناوری و اطلاعات با دفتر شهری و روستایی نسبت به به روزرسانی شهر الکترونیک گرگان اقدام کنند.