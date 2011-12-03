روند صنعتی شدن شهرستان فیروز آباد سرعت گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار صفری در حاشیه بازدید از صنایع موجود شهرستان فیروزآباد در جمع خبرنگاران، گفت: 102جواز تاسیس صنعتی با میزان اشتغال دو هزار و 948 نفر ونیز صدور 63 پروانه بهره برداری با میزان اشتغال یک هزار نفر در فیروز آباد صادر شده است.

وی تصریح کرد: این مجوزها شامل کربنات سدیم کاوه، نمک صنعتی ودانه بندی کردن نمک، مالت وماالشعیر، صنایع پتروشیمی، ماشین سازی فیروز آباد، آهک دانه بندی شده، کراکراتان اتیلن تجهیزات پالایشگاهی،اسکلت فلزی و... است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس وضعیت موجود بخش معدن فیروز آباد را نیز تشریح کرد وافزود: معادن شهرستان فیروز آباد شامل مرمریت، نمک، مارن، گچ، لاشه، آهک است که داری تعداد 12 پروانه اکتشاف، پنج گواهینامه کشف با ذخیره قطعی دو هزار و 387 هزارتن و سرمایه گذاری 892 میلیون ریال همچنین تعداد 12 پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی بیش از 739 هزارتن وسرمایه گذاری بیش از 65 هزار میلیون ریال و استخراج سالیانه دو هزار و 747 تن با اشتغال ایجاده شده 173 نفر در حال فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: فیروزآباد دارای سه هزار و 347 واحد صنفی و23 اتحادیه در 299 رسته ها ی مختلف صنفی است.

صفری خطاب به کارمندان اداره صنعت، معدن و تجارت فیروز آباد نیز گفت: باتوجه به ادغام دو وزارتخانه و سازمانهای تابعه گستره حوزه کاری سازمان بیشتر شده بنابراین همکاران با توجه به توانمندیهای فیروز آباد در تولیدات صنعتی، معدنی و نیز وجود کارگاهها و شرکتها و کارخانه های (تولیدی ، خدماتی، کشاورزی) با تلاش مضاعف شرایط را برای حضور سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و روند توسعه صنعتی و نیز صادرات کالاهای تولیدی در این منطقه فراهم کنند.

وی همچنین وضعیت شرکت کربنات سدیم کاوه تولید کننده مواد معدنی را مورد بررسی قرار داد و طی جلسه ای با حضور واعلام همکاری مدیرعامل شرکت گاز استان مقرر شد مشکلات این واحد نیز در خصوص گاز رسانی که از مصوبات سفر سوم دولت به استان فارس است، مرتفع شود.

کربنات سدیم کاوه فیروز آباد با ظرفیت سالیانه 300 هزار تن (1.5 برابر ظرفیت بزرگترین واحد کشور) بزرگترین واحد کربنات سدیم کشور خواهد بود و بیش از 50 درصد نیاز کشور به کربنات سدیم را تامین خواهد کرد این واحد با ایجاد اشتغال مستقیم 700نفر، پیشرفت فیزیکی و 30 درصد در حال اجراست.