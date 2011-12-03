انتقاد از اجرا نشدن مصوبه معافیت وسایل توانبخشی

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار افزود: در حال حاضر بیش از سه میلیون معلول در کشور زندگی می کنند این درحالی است که یک سوم آنها در سازمان بهزیستی پرونده داشته و فقط 300 هزار نفر آنان مستمری 40 هزار تومانی که معادل 2.5 کیلو گوشت است دریافت می کنند.

وی به مشکلات معلولان اشاره کرد و گفت: دریافت مستمری ناچیز، بیمه پایه و مکمل معلولان، تاخیر در پرداخت هزینه دانشجویان معلول، عدم مناسب سازی اماکن و معابر برای استفاده معلولان، عدم تشکیل شورای عالی معلولان،عدم بازنشستگی پیش از موعد معلولان، عدم اجرای مصوبه معافیت گمرکی وسایل کمک توانبخشی و... از جمله مشکلاتی است که معلولان با آن مواجه هستند.

رئیس هئیت مدیره جامعه معلولان ایران تاکید کرد: متاسفانه با گذشت دو هزار و 760 روز از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تنها مفاد اندکی از این قانون اجرایی شده و بسیاری از موارد در آن در اجرا نادیده گرفته می شود.

به گفته محمودنژاد، براساس این قانون 18 دستگاه برای کمک به رفع مشکلات معلولان مسئول شناخته اند درحالیکه دستگاهها عملا اقدامی انجام نمی دهند.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر 8 هزار معلول برای دریافت حق پرستاری پشت نوبت سازمان بهزیستی هستند، افزود: حدود 70 هزار تومان کمک هزینه حق پرستاری معلولان است که به تعداد اندکی از آنها پرداخت می شود.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت: معافیت گمرکی وسایل کمک توانبخشی معلولان در گذشته به تصویب دولت رسیده اما تا کنون اجرایی نشده است به همین دلیل یک معلول برای عصای نابینایان که 10 دلار هزینه آن است باید 25 دلار بپردازد.

محمودنژاد افزود: براساس ماده 6 قانون جامع حمایت از معلولان، پسرانی که با دختران معلول ازدواج می کنند باید از معافیت سربازی برخوردار شوند درحالی که این موضوع نیز اجرایی نمی شود.

وی از مطرح نشدن گزارش مناسب سازی بعد از 7 سال در دولت خبر داد و اظهار داشت: تا کنون دو بار گزارش مناسب سازی به دولت ارسال شده اما هیچ وقت تا کنون در هیئت دولت مطرح نشده است.

رئیس هئیت مدیره جامعه معلولان ایران گفت: براساس ماده 4 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بلیط مترو و قطارباید برای معلولان نیم بها محاسبه شود در صورتیکه این امر نیز تاکنون اتفاق نیافتاده است و همچنین معلولان نیز نمی‌توانند از هواپیما استفاده کنند و فقط هواپیمایی ایران ایر و ایر تور برای معلولان این تسهیل را در نظر گرفته است.

محمودنژاد خواهان معافیت پرداخت هزینه های آب ، گاز و برق برای استفاده معلولان شد و گفت: در صورت اجرای طرح جامع کارت هوشمند برای معلولان، تمام مشخصات این افراد در آن درج خواهد شد.