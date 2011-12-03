10 میلیارد ریال برای اصلاح سیستم گرمایشی مدارس گلستان تخصیص یافت

قربانعلی شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای خارج کردن بخاری های غیراستاندارد از مدارس و اصلاح سیستم گرمایشی تاکنون بیش از 460 میلیون تومان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: بااینکه بعید به نظر می رسد که هنوز در استان از بخاری های نفتی چکه ای استفاده شود با این حال این اداره کل آمادگی دارد تا در صورت اعلام سازمان آموزش و پرورش استان نسبت به اصلاح سیستم های گرمایشی این مدارس اقدام کند.

شیرزاد عنوان کرد: به تمامی شهرستان ها نیز این موضوع ابلاغ شده ودر صورت بروز حادثه مسئولان باید جوابگو باشند.

وی ادامه داد: اعتبار سالجاری این اداره کل بالغ بر 24 میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از 60 درصد آن تخصیص یافته است.

شیرزاد اضافه کرد: این میزان اعتبار تا پایان سال نیز افزایش پیدا کرده و مقدار تخصیصی نیز به 100 درصد خواهد رسید.

گلستان حدود 300 هزار دانش آموز دارد که در حدود سه هزار واحد آموزشی تحصیل می کنند.