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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

بررسی آرای هایدگر در قالب یک کتاب

بررسی آرای هایدگر در قالب یک کتاب

آرای مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی در قالب کتابی توسط فرانک اسکیلو مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارتین هایدگر یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان در قرن بیستم است. وی سال 1976 چشم از جهان فروبست و این در حالی بود که در این زمان او یکی از مهمترین و جنجالی ترین فیلسوفان تاریخ فلسفه غرب به شمار می‌رفت.

بسیاری از شاگردان او از جمله میشل فوکو، ژاک دریدا ، ژان پل سارتر ملهم از آرای او بودند. باید توجه داشت که بسیاری از شاگردان وی فیلسوفان مطرحی در آینده شدند.

این راهنما به بررسی تاریخی سیر اندیشه این فیلسوف برجسته می‌پردازد، مطالعه تاریخی و زمان بندی شده این حسن را دارد که سیر تکوینی اندیشه یک اندیشمند را در اختیار می‌نهد.

این اثر با عنوان "فرهنگ لغت تاریخی فلسفه هایدگر" از سوی گروه انتشاراتی رومن و لیتلفیلد منتشر شده است.

کد مطلب 1475813

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