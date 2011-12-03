شرایط مطلوبی برای پرداخت حق بیمه کشاورزان فیروزکوه منظور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‏ الله درویش خضری ظهر امروز در جلسه کارگروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه که با حضور مسئولان داخلی امور کشاورزی، آبیاری، مراتع و منابع طبیعی در سالن اجتماعات فرمانداری منطقه برگزار شد، افزود: طبق مطالباتی که با بیمه صورت گرفته، کشاورزان می ‌توانند این مبلغ را به صورت چک و اقساط پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در بخش کشاورزی، بیمه محصولات اراضی و باغها و پرداخت خسارت است، گفت: در این طرح نظرات فنی اداره جهاد کشاورزی باید قبل از بازدید و بازرسی مأمور بیمه و بانک تأیید شود.

این مسئول ادامه داد: بیمه برای تمام اراضی، باغها و مجتمعهای تولیدی و دامی اجباری است و کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان ثمرات اجرای این طرح را در آینده خواهند دید.

وی بیان کرد: کشاورزان باید مشکلات خود را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه منعکس کنند، تا این ارگان با برنامه ‌ریزی و برگزاری نشستهایی با مسئولان بالادست، مشکلات و کمبودها را مرتفع کند.