پل تاریخی آق قلا با 600 میلیون ریال اعتبار ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عمرانی رکاوندی افزود: همکاری و مشارکت مردم در این طرح مهم به پیشرفت مطلوب این پروژه کمک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: پل تاریخی آق قلا به شماره ثبت ملی 919 با قدمتی 700 ساله، تنها پل دارای "تزئینات آجرکاری برآمده" ایران بوده که دردوره صفویه برروی رودخانه گرگانرود ساخته شده است.

وی ادامه داد: این پل، که طول آن 35 متر، عرض آن 4 متر و ارتفاع آن و 10 متر از سطح آب، دارای پنج چشمه با ساختمان قدیمی است و تعمیرات جدیدی نیز در آن شده است.

عمرانی یادآور شد: مصالح اصلی پل، آجر و ملات گچ و آهک بوده و در تعمیرات دوره اخیر، از سیمان و مصالح جدید نیز در آن استفاده شده است.

وی افزود: این پل دارای چهار دهانه با طاق جناغی و پایه‌هایی مستحکم است، پایه‌های پل در جهت خاوری (مخالف جریان آب) برای شکستن فشار آب به صورت مثلثی (موج شکن) شکل گرفته است، همچنین در جهت باختری (موافق جریان آب) به صورت نیم دایره است و موج شکنهای پل که اندازه هر یک از اضلاع مثلثی آن به 3.45 متر می‌رسد، در دوره اخیر با سیمان اندود شده است.

عمرانی تصریح کرد: بخش نیم دایره پایه‌ها در نمای باختری، علاوه بر اینکه به عنوان پشتیبان بدنه پل است، با تمهیدات در نظر گرفته شده و آجر کاری زیبا، به صورت عامل تزئینی درآمده است.