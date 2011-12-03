برگزاری آخرین کارگاه "متداکتینگ" زیر نظر دکتر دلخواه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال هنرجویان جهت یادگیری بازیگری به روش علمی و با هدف پرورش بازیگر با فراگیرترین و موفق ترین شیوه بازیگری، مدرسه تئاتر سه نقطه همزمان با پایان ترم دوم کارگاه "متداکتینگ"، از هنرجویان جدید جهت حضور در جلسه آزمون و شرکت در دوره جدید، ثبت نام به عمل می آورد.
هنرجویان طی یک جلسه آزمون که شنبه 19 آذرماه ساعت 15 در پلاتوی زنده یاد خسرو شکیبایی مدرسه تئاتر سه نقطه برگزار میشود، جهت حضور در کارگاه متداکتینگ توسط دکتر دلخواه انتخاب و تعیین سطح میشوند.
مدرسه تئاتر سه نقطه با هدف تکمیل مهارتهای بازیگری در فرآیندی تخصصی اقدام به برگزاری سه کارگاه تخصصی "بدن" و "صدا" زیر نظر عاطفه تهرانی و "بادی درامینگ" (ریتم، تمرکز و موسیقی) زیر نظر سعید تهرانی نیز کرده است. کارگاه های تخصصی "بدن" و "صدا" زیر نظر عاطفه تهرانی از اوایل دی ماه در مدرسه تئاتر سه نقطه برگزارمیشوند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام جهت حضور در این کارگاه ها می توانند با شماره های 66714445 66705637 تماس حاصل بگیرند و یا به آدرس خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، نرسیده به بنیاد سینمایی فارابی پلاک 67 مدرسه تئاتر سه نقطه مراجعه کنند.
- نمایش "تربت" به نویسندگی و کارگردانی زهره غلامی به مناسبت ایام ماه محرم در تالار سنگلج روی صحنه میرود.این نمایش دارای بافتی مذهبی است و داستان آن در رابطه با یکی از زنان مسن قالیبافخانهای است که در رویایی صادقه به زیارت حضرت زینب(س) طلبیده میشود و زنان قالیبافخانه با برگزاری گلریزان٬ او را راهی این سفر میکنند تا حاجات آنها را نیز به گوش ایشان برساند.
در این نمایش که در پانزدهمین جشنواره نمایشهای آئینی - سنتی نیز شرکت کرده بود، ملیکا رضی، سایه کبیری، صدف فرهنگ، دیبا نادری و منصوره مرادی نقش آفرینی میکنند."تربت" که اجرای خود را از ابتدای ماه محرم آغاز کرده است٬ تا25 آذر٬ هر شب ساعت 19:30 در تالار سنگلج اجرا میشود.
- نمایش"خون رقصه" به کارگردانی رضا صابری برای بخش مهمان (پیشکسوت) جشنواره تئاتر فجر مراحل تمرین و آمادهسازی خود در اداره تئاتر طی میکند. دراین نمایش که نوشته رضا صابری و دراماتورژی حمیدرضا آذرنگ است، بازیگرانی چون بهرام ابراهیمی، حمیدرضا آذرنگ، خسرو احمدی، نسیم ادبی، آذر سماواتی، داود کیوان و مهرخ افضلی ایفای نقش میکنند.
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