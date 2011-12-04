هدف،جهان بدون سلاح هسته ای است/ امریکا سلاح های شیمیایی اش را از بین ببرد

ماکیو میاگاوا مدیر کل خلع سلاح و عدم اشاعه وزارت خارجه ژاپن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وظایف این اداره تصریح کرد: ما علاوه بر پیگیری مسائل عدم اشاعه و خلع سلاح با مسائل هسته ای و فضایی سر و کار داریم و موضوعات همکاری های دو جانبه و چندجانبه در این حوزه ها را پیگیری می کنیم.



وی با اشاره به اینکه ژاپن در جنگ جهانی دوم دو بار هدف سلاح هسته ای قرار گرفته است، گفت: علاوه بر این خیلی ها بعد از این فاجعه دچار رنج شدند و بر همین اساس ملت ژاپن به شدت در برابر سلاح هسته ای موضع گیری می کنند.



مدیر کل خلع سلاح و عدم اشاعه وزارت خارجه ژاپن با اشاره به اینکه سلاح هسته ای بسیار کشنده است، گفت: اشخاصی که از این نوع سلاح جان سالم به در ببرند نیز بعد از آن دچار رنج می شوند و فرزندانشان و تا چند نسل با این مشکلات مواجه خواهند شد.





وی تاکید کرد: البته برخی کشورها به خاطر مسائل استراتژیک و نظامی از خلع سلاح سلاحهای هسته ای فرار می کنند اما ما در ژاپن به شدت مخالف این سیاست و استفاده استراتژیک و نظامی از سلاح هسته ای هستیم.



مدیر کل خلع سلاح و عدم اشاعه وزارت خارجه ژاپن در پاسخ به این سئوال که ژاپن چگونه کشورهای دارنده سلاح هسته ای را برای پیشبرد خلع سلاح ترغیب می نماید، گفت: ما در صحنه سازمان ملل تلاش می کنیم که دارندگان سلاح هسته ای سلاح های خود را کاهش دهند بنابراین کشورهایی نیز که سلاح هسته ای ندارند همچنان این سلاح ها را نداشته باشند و ما در جهت آغاز مذاکره پیمان قطع مواد شکاف پذیر تلاش می کنیم.



وی تاکید کرد که دارندگان سلاح هسته ای موظف به کاهش این نوع سلاح ها هستند.



این دیپلمات ارشد ژاپنی اظهار داشت: مبارزه با سلاح هسته ای بسیار گسترده و وسیع است و باید از همه جوانب وارد آن شد.



خبرنگار مهر پرسید گویا ژاپن کاهش سلاح های هسته ای را مدنظر قرار داده است در حالیکه فاجعه هیروشیما به وسیله یک بمب اتمی رخ داد بنابراین کشورها با کاهش سلاح های هسته ای نیز در امان نخواهند بود که وی در پاسخ گفت: باید بپذیریم که سلاح هسته ای به سادگی و به زودی از بین نمی رود و این یک واقعیت است.



مدیر کل خلع سلاح و عدم اشاعه وزارت خارجه ژاپن تاکید کرد: ژاپن از سوی همسایگان خود در محاصره سلاح های هسته ای است و بر همین اساس ما به فکر این هستیم که تدابیری بیندیشیم تا از این سلاح ها در امان باشیم.



خبرنگار مهر همچنین در خصوص استفاده از نگرانی ها در رابطه با سلاح هسته ای برای ممانعت کشورها از فعالیت صلح آمیز هسته ای را مورد پرسش قرار داد که دیپلمات ژاپنی در پاسخ گفت: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به صورت ایمن یکی از مسائلی است که ما به آن فکر می کنیم. از سوی دیگر ژاپن حاضر نیست سلاح هسته ای داشته باشد و این را به دنیا نشان می دهد و کارشناسان آژانس بین المللی انرژی می توانند هر زمان که بخواهند به ژاپن بیایند و ژاپن در این زمینه با کشورهای جهان همکاری می کند و برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز تعامل دارد.



وی گفت: ما به عنوان کشوری که سلاح هسته ای نداریم از دارندگان سلاح هسته ای تقاضا می کنیم که سلاح های خود را کاهش دهند به شکلی که قابل ارزیابی و اندازه گیری باشد که چقدر سلاح هسته ای وجود دارد.



این مقام دولت ژاپن ادامه داد: ما این تلاش را نیز داریم که کشورهایی که اهداف صلح آمیز دارند و نمی خواهند سلاح هسته ای داشته باشند با عملکرد شفاف برنامه های صلح آمیز خود را دنبال کنند.



مدیر کل خلع سلاح و عدم اشاعه وزارت خارجه ژاپن در پاسخ به سئوال مجدد در رابطه با خطرات سلاح های هسته ای با وجود کاهش این نوع سلاح ها گفت: هدف ژاپن جهان بدون سلاح هسته ای است و ما در این راستا پیشنهادهایی را به سازمان ملل می دهیم و قطعنامه هایی را نیز ارائه می دهیم و خیلی از کشورها در این راستا با ما همراه هستند اما خلع سلاح هسته ای یک دفعه نمی شود و نمی توان یکباره سلاح های هسته ای را از بین برد و باید واقع گرا بود و کم کم و رو به جلو سعی کنیم سلاحهای هسته ای کاهش یافته و سپس از بین بروند.



وی در رابطه با اجلاس آتی بین المللی خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی که در فنلاند برگزار خواهد شد، گفت : این نشست برای ما بسیار با اهمیت است و نه تنها خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بلکه خاورمیانه عاری از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک باید محقق شود و امیدواریم همه کشورهای خاورمیانه در این اجلاس شرکت کنند.



خبرنگار مهر در رابطه با خلع سلاح شیمیایی سئوال کرد که این مقام ژاپنی در این باره گفت: معاهده منع سلاح شیمیایی یک الزام قانونی است و همه باید از آن تبعیت نمایند و همه کشورها متعهد شدند که این سلاح ها را کاهش و سپس از بین ببرند و آمریکا نیز براساس وظایف مندرج در این معاهده پذیرفته است که سلاح های شیمیایی اش را از بین ببرد.