سه شهر خراسان شمالی به شبکه گاز متصل می شوند

حسین تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات گازرسانی به شهر پیش قلعه و روستاهای واقع در مسیر این محور همچنین امکان سنجی گازرسانی به هفت شهر فاقد گاز و مطالعه گاز رسانی به یکصد روستا در فاصله 15 کیلومتری خطوط انتقال گاز استان از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان بوده که تمامی این مصوبات اجرایی شده اند.

وی تصریح کرد: برای اجرای مصوبات دور اول سفر 38 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه عملیات گاز رسانی به شهرهای راز، صفی آباد و لوجلی را از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان بیان کرد و گفت: اجرای این مصوبه از سال 89 آغاز شد که تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه 200 میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است، گفت: تا کنون 54 میلیارد ریال به این پروژه تخصیص یافته است.

علاوه بر این، تقی نژاد در خصوص مصوبات دور سوم هیئت دولت به استان نیز بیان داشت: مطالعه خط تقویتی جاجرم و مطالعه احداث فاز دوم خط انتقال تقویتی گاز شهرهای بجنورد و اسفراین از جمله مصوبات این دوره از سفر بوده که مطالعات این مصوبه ها به پایان رسیده است.

وی عملیات گاز رسانی به 200 روستای بالای یکصد خانوار استان را از دیگر مصوبات دور سوم هیئت دولت به استان برشمرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه نیز از سال گذشته آغاز شده است که تا پایان سال 91 به پایان می رسد.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان شمالی همچنین عملیات خطوط تقویتی گاز شهرهای بجنورد و شیروان در سه فاز اجرایی را از دیگر مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه به پیمانکار واگذار شده است که طی پنج سال آینده نیز به بهره برداری می رسد.

وی گفت: تا کنون برای اجرای مصوبات سفر سوم 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.