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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

عشریه اعلام کرد:

بانکها 60 درصد مالکان صنعتی مازندران را تشکیل می دهند

بانکها 60 درصد مالکان صنعتی مازندران را تشکیل می دهند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با اشاره به عدم همکاری مدیران بانکهای خصوصی استان با صاحبان صنایع، اظهار داشت: متاسفانه اکنون 60 درصد مالکان صنعتی مازندران را بانکها تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه پیش از ظهر شنبه در چهارمین نشست کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران در ساری افزود: متاسفانه بانکهای خصوصی مازندران هیچ تمکین و اعتقادی نسبت به مواد 28 و 75 بانک مرکزی ندارند و همچنان نسبت به تملیک واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی اقدام می کنند.

وی اظهار داشت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، دومین شورای کشور بوده که در راستای پیگیری مطالبات معوقه بانکها و صاحبان صنایع تشکیل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه کمیته ساماندهی معوقات بانکی در اتاق تشکیل شده است، تصریح کرد: متاسفانه تعداد واحدهای بدهکار به سیستم بانکی در مازندران رو به فزونی است.

عشریه با بیان اینکه متاسفانه غالب بانکهای مازندران، نگاه مالکانه به تولید کنندگان استان دارند، یاداور شد: این بانکها هیچ اعتقادی به قوانین 28 و 75 بانک مرکزی نداشته و این قوانین را اجرا نمی کنند.

وی افزود: بخش خصوصی و تولیدی مازندران به دنبال این است که با حفظ اشتغال و پایداری تولید، جلو افزایش بیکاری را در مازندران گرفته و نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام کند.

این مسئول اتاق بازرگانی مازندران گفت: متاسفانه به واسطه نبود سرمایه در گردش، قریب به اتفاق واحدهای صنعتی در حال ساخت استان، در مرحله فنداسیون و نیمه کاره هستند.

عشریه با اشاره به اینکه تراز مالی یکی از بانکهای مازندران در سال گذشته بالغ بر 140 میلیارد تومان بوده است، افزود: این مهم بدین معنا است که واحدهای صنعتی بدهکار سیستم بانکی در مازندران، معوقات خود را پرداخت می کنند.
 

کد مطلب 1475847

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