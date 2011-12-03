بانکها 60 درصد مالکان صنعتی مازندران را تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه پیش از ظهر شنبه در چهارمین نشست کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران در ساری افزود: متاسفانه بانکهای خصوصی مازندران هیچ تمکین و اعتقادی نسبت به مواد 28 و 75 بانک مرکزی ندارند و همچنان نسبت به تملیک واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی اقدام می کنند.



وی اظهار داشت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، دومین شورای کشور بوده که در راستای پیگیری مطالبات معوقه بانکها و صاحبان صنایع تشکیل شده است.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه کمیته ساماندهی معوقات بانکی در اتاق تشکیل شده است، تصریح کرد: متاسفانه تعداد واحدهای بدهکار به سیستم بانکی در مازندران رو به فزونی است.



عشریه با بیان اینکه متاسفانه غالب بانکهای مازندران، نگاه مالکانه به تولید کنندگان استان دارند، یاداور شد: این بانکها هیچ اعتقادی به قوانین 28 و 75 بانک مرکزی نداشته و این قوانین را اجرا نمی کنند.



وی افزود: بخش خصوصی و تولیدی مازندران به دنبال این است که با حفظ اشتغال و پایداری تولید، جلو افزایش بیکاری را در مازندران گرفته و نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام کند.



این مسئول اتاق بازرگانی مازندران گفت: متاسفانه به واسطه نبود سرمایه در گردش، قریب به اتفاق واحدهای صنعتی در حال ساخت استان، در مرحله فنداسیون و نیمه کاره هستند.



عشریه با اشاره به اینکه تراز مالی یکی از بانکهای مازندران در سال گذشته بالغ بر 140 میلیارد تومان بوده است، افزود: این مهم بدین معنا است که واحدهای صنعتی بدهکار سیستم بانکی در مازندران، معوقات خود را پرداخت می کنند.

