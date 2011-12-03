نرم افزار حماسه عاشورا رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرپروژه نرم افزار حماسه عاشورا ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این نرم افزار شامل سه بخش مقتل خوانی، بخش ترنم نور " ادعیه عاشورایی" و نقشه مسیرهای حرکت امام حسین(ع) است.



مشکلات نرم افزاری های قبلی



محمد ابراهیم کنی با بیان اینکه این نرم افزار به صورت ویژه درباره حادثه کربلا و پیرامون آن است، افزود: یکی از اهدافی که باعث که به تولید این نرم افزاری اقدام کنیم، نبود یک محتوای جامع، کامل و منسجم در حوزه دیجیتال بود.



تشریح محتوای نرم افزار حماسه عاشورا



وی با اشاره به اینکه این نرم افزار از چند سال قبل از واقعه عاشورا تا ده سال بعد از شهادت را شامل می شود، بیان داشت: در این نرم افزار به مسائلی چون نحوه صلح و شهادت امام حسن(ع)، حرکت کاروان کربلا و واقعه عاشورا وسپس به بررسی اثرات دفعی نهضت و قیام های توابین و مختار ثقفی و ... پرداخته شده است،



این محقق مسائل مذهبی به تشریح محتوای نرم افزار حماسه عاشورا پرداخت و گفت: دراین نرم افزار 20عنوان اثر با موضوع تحلیل ماهیت و انگیزه های نهضت حسینی، برگزیده متن عربی و فارسی با بیش از30 عنوان منبع معتبر تاریخی شامل : مستندات، عوامل شکل گیری حادثه عاشورا و آثار وضعی آن از کتبی مانند: تاریخ طبری، تاریخ الکامل، تاریخ ابن خلدون، تاریخ الفتوح، مروج الذهب، مثیرالاحزان و الارشاد استفاده شده است.



وی در این رابطه افزود: 20 ساعت سخنرانی از مراجع معظم تقلید، علما و استادان در موضوع عاشورای حسینی، یازده جلسه مقتل خوانی و عزاداری سید الشهداء، قرائت بیش از پانزده زیارت نامه و مناجات، نقشه مسیر حرکت امام حسین از مدینه تا شام با قابلیت معرفی و شرح حوادث هر منزلگاه، امکانات متنوع پژوهشی، یادداشت برداری، ذخیره و چاپ متن از دیگر امکانات این نرم افزار جامع است.



نرم افزار شبهات جوانان را برطرف کرده است



مدیر پروژه نرم افزار حماسه عاشورا با تاکید براینکه در بیشتر نرم افزاری های مشابه که تاکنون ارایه شده است بیشتر مضامین خلاصه کتب و بدون ارزیابی صحیح از موضوع بوده است، درباره ویژگی های این کار گفت: برای این کار منابع و مطالب گوناگونی که مستند بود را متقن و مدون کرده تا پاسخگوی شبهات و انحرافات جوانان باشیم.



وی با بیان اینکه برای اینکه فرصت قیاس و تحلیل را به پژوهشگران بدهیم از همه نوع منابع تاریخی استفاده کردیم، اظهار داشت: دربخش مقاتل از منابعی استفاده کردیم که زمان کتابت آن نزدیک به حادثه بوده است.



ویژگی های ادعیه و نقشه حرکت امام حسین(ع)



این محقق مسائل مذهبی، با تاکید براینکه مقاتل این نرم افزار ترکیبی از سخنرانی های جامع بزرگان و مداحی و مقتل خوانی مستند است، گفت: در بخش ترنم نور از دعاهایی که درعین استناد کمتر مورد توجه مردم بوده است، ازجمله: ناحیه مقدسه، زیارت زینب کبری(س) و.. استفاده شده است.



کنی درباره نوع ارایه حرکت جغرافیایی کاروان سید الشهدا(ع) دراین نرم افزار توضیح داد: این نقشه شامل حرکت ایشان از مدینه تا کربلا، از کربلا تا شام و از شام تا مدینه به صورت فیش های قابل مطالعه ارایه شده است.



پیاده سازی کامل و متقن متون سخنرانی امام موسی صدر درباره سید الشهدا



وی با عنوان این مطلب که از 56 نوع سند تاریخی، مقتل خوانی و تحلیل در این نرم افزار ارایه شده است، گفت: یکی از ویژگی های این نرم افزار استفاده از تمام سخنرانی های امام موسی صدر در زمینه سید الشهداست.



کنی با بیان اینکه کار نظارت، تطبیق و ترجمه متن و صوت سخنرانی امام موسی صدر برعهده موسسه ایشان مستقر درتهران بوده است، اظهار داشت: آنچه فحوای سخنرانی امام موسی صدر بر می آید این است که ایشان در هر هفت سخنرانی جامعی که انجام داده، بر این مساله تاکید داشته که باید درس های عاشورایی را در جامعه اسلامی عصر جدید پیاده کرد.



وی افزود: ایشان اصرار داشته اند که پیام عاشورا در مبارزه ضد صهیونیستی مسلمانان فلسطینی به کار گرفته شود تا آنها به آزادی واقعی و همیشگی دست یابند.



مدیر پروژه نرم افزار حماسه عاشورا با تاکید براینکه باید تاثیر نهضت عاشورا در جامعه امروزی ملموس باشد، گفت: در این نرم افزارعلاوه براینکه بر نوآوری و جامعیت تاکید شده است، بر این موضوع هم که محتوای کار مطابق با نظرات علما و مراجع عظام تقلید باشد، استناد کرده ایم.



تشریح برنامه های آینده نسخه های تکمیلی نرم افزار



وی با اشاره به اینکه نسخه اول این نرم افزار از آبانماه سال جاری به بازار عرضه شده است، درباره برنامه های خود برای نسخه های تکمیلی نرم افزار اظهار داشت: براساس نظر سنجی که از کارشناسان و مخاطبان سطوح مختلف صورت گرفت، ایجاد زبانه ادبیات عاشورایی یکی از برنامه های تکمیلی این نرم افزار خواهد بود.



کنی با تاکید براینکه صوتی سازی فیش ها، ایجاد بازه تاریخی " از ولادت تا شهادت امام حسین(ع)" از دیگر برنامه های این نرم افزار خواهد بود، افزود: یکی از مشکلات ما دریافت مجوز از مولفان آثار مختلف است که هنوز به طور کامل موفق به دریافت مجوز از برخی از آنها نشده ایم تا آثار‌آنها را در این نرم افزار بار گذاری کنیم.



لزوم نگاه پژوهشی به منابع تاریخی اهل بیت(ع)



مدیر پروژه نرم افزاری حماسه عاشورا، یکی از موانع کار را در ارایه نگاه پژوهش محوربه محتوای کار، نگاه عاطفی و اعتقادی به موضوع واقعه عاشورا عنوان کرد و گفت: زمانی که قصد تحلیل و تبیین برخی موضوع ها و منابع را داریم، ضمن اینکه با تحلیل های گاها متضاد و متناقض روبه رو هستیم که آوردن آنها در کنار هم کار دشواری است.

