مولاک : ایران دخالتی در سوریه ندارد/ مخالفان نظام اسد مسلح هستند

سفیر سابق آلمان در دمشق و بیروت و کارشناس بنیاد مطالعات شرق در آلمان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به آلمان در شهر بن درباره شرایط فعلی سوریه اظهار داشت : اوضاع این کشور وخیم شده و گزارشهایی از کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی وجود دارد. همچنین درگیریهای مسلحانه در این کشور گزارش شده که نشان می دهد هر دو طرف یعنی نیروهای دولتی و مخالفان، مسلح هستند.

وی که به عنوان ناظر در نشست جامعه مدنی افغانستان و آلمان که روز شنبه دوازدهم آذر برگزار شد، حضور داشت، در ادامه افزود: ما امیدواریم فشارهای اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا دولت سوریه را به سوی اجرای خواسته های مخالفان و مذاکره با آنان سوق دهد، اما متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

هیچ کس خواهان جنگ با سوریه نیست

وی افزود: حکومت بشار از خط قرمز مورد نظر غربی ها عبور کرده، اما با این حال هیچ کس خواهان جنگ با سوریه نیست، چرا که این امر می تواند تاثیرات بسیار منفی بر تمام منطقه داشته باشد.

مولاک تاکید کرد: در حال حاضر تلاش اتحادیه عرب معطوف اعزام یک گروه ناظر بین المللی به داخل سوریه برای بررسی وضعیت این کشور است.

وی در پاسخ به این سئوال که چطور می توانید به گزارشهای صادره از سوی مخالفان سوری اعتماد کرده و مطمئن باشید که در این باره اغراق صورت نگرفته، اظهار داشت : استناد ما به تصاویری است که مخالفان با استفاده از تلفنهای همراه و دوربینهای مدار بسته گرفته اند، اما به جز این، سندی که این مسائل را اثبات کند در دست نیست. آنچه که گزارش می شود البته بیانگر وقوع خشونت علیه معترضان است که بیش از همه در اظهارات کسانی که به ترکیه پناه برده اند دیده و شنیده می شود.

نمی توان تمام گزارشهای منتشر شده درباره سوریه را باور کرد

مولاک خاطرنشان کرد: نمی توان دقیقا گفت چند نفر تاکنون در خشونتهای سوریه جان باخته اند، اما به گفته بشار اسد دست کم 800 نظامی قربانی خشونتها شده اند مشکل است بتوان تمام این گزارشها را باور کرد. اما آنچه که اتحادیه اروپا و اعراب را به واکنش واداشته، همین مسئله است.

وی ادامه داد: اگر واقعا خشونتهایی در سوریه رخ نداده، چرا دولت به ناظران بین المللی اجازه ورود به این کشور و بازدید از مناطق مختلف را نمی دهد و این مسئله سئوال برانگیز است که به تصمیمات جدید علیه دمشق منجر شده است.

مولاک تاکید کرد: برای ما مهم است که بدانیم آیا در داخل سوریه گفتگو بین دولت و مخالفان در جریان هست و یا وجود ندارد؟

ایران دخالتی در سوریه ندارد

سفیر سابق آلمان در دمشق در واکنش به اتهامات بی اساس برخی طرفها علیه ایران مبنی بر دخالت در تحولات سوریه اظهار داشت : درباره ایران هم باید گفت که این کشور دوست و هم پیمان اصلی سوریه است، اما سوریه برای مقابله با مخالفان نیازی به کمکهای نظامی ایران و پشتیبانی این کشور ندارد.

وی نقش ایران و ترکیه را در موضوع سوریه بسیار مهم دانست.

مولاک در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اعتراضات سوریه را مسئله ای داخلی نمی دانید، ابراز عقیده کرد: دولت سوریه ضعفهای زیادی دارد و دچار فساد مالی و نظام خودکامه است. من در دمشق سفیر بودم و از نزدیک این مسائل را مشاهده کردم و دیدم که با وجود آغاز خوب نظام اسد، وضعیت این کشور هم اکنون وخیم شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در این سالها متوجه نشده بودید نظام سوریه به تغییر نیاز دارد، گفت : غرب تاکنون کوشیده است با ابزار مذاکره خواسته های خود را برای دمشق روشن کند ، اما نوع واکنش دمشق به این تلاشها قابل قبول نبوده است.

مولاک ادامه داد: همچنین واکنش دولت اسد به نخستین دور از اعتراضات در جنوب سوریه شدید بود و اکنون ما شاهد بغرنج شدن وضعیت هستیم. در هر حال باید تضمینهایی درباره مذاکره دولت اسد با گروه های مخالف و دستیابی به توافق آنان وجود داشته باشد، امیدواریم سوریه به عنوان کشوری مهم و تاریخی شاهد تغییر مثبت و تحولی دموکراتیک در راستای خواسته مردمش باشد.