به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اتفاقی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای به مناسبت شهادت دکتر شهریاری ابتدا در دانشگاه شهید بهشتی تهران و سپس در دانشگاه قم برپا می‌شود.



وی تبدیل شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست به فرهنگ را از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.



مسئول برگزاری نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور ادامه داد: این نمایشگاه در 16 غرفه و در سه بخش دستاوردهای هسته ای کشور را به نمایش می گذارد.



اتفاقی افزود: این نمایشگاه چرخه سوخت، نیروگاه تولید انرژی و کاربردهای جانبی صنعت هسته ای را در معرض دید علاقمندان قرار می دهد.



رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه قم مرور اجمالی بر چرخه سوخت، اکتشاف، کیک زرد، فناوری و غنی سازی اورانیوم، تولید آلیاژهای نوین، پسماند داری، آب سنگین و راکتور اراک را از جمله موارد به نمایش در آمده در این نمایشگاه ذکر کرد.



وی اضافه کرد: ماکت نیروگاه بوشهر، پژوهشکده کشاورزی، لیزر و اپتیک، شبیه سازی صنعتی، انتشارات علوم و فنون هسته ای از دیگر مواردی است که در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.



یادآور می‌شود: این نمایشگاه در محوطه ورودی دانشگاه قم و از تاریخ 26 تا 30 آذر ماه پذیرای حضور عموم علاقمندان است.

