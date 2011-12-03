به گزارش خبرنگار مهر، محمود شریفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ادامه داد: در سال‌جاری 190 طرح جدید برای عمران ‌شهرهای استان در ستاد عمران‌شهری به تصویب رسیده است که بنا به دستور مقرر شده است اکثر آنها در دهه‌فجر به بهره‌برداری برسد.



وی ادامه داد: برای عمران شهرهای استان، 90 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که استانداری متعهد شده است 40 میلیارد تومان از این اعتبارات را تقبل کند.



شریفی با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها 41 درصد گزارش شده است، خاطرنشان کرد: شهرداران باید سعی کنند بعد از اتمام فصل سرما، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند، چرا که هیچ بهانه‌ای پذیرفته نخواهد شد.



وی به ضرورت حرکت بر اساس زمان‌بندی‌های تعیین شده اشاره کرد و یادآور شد: سعی می‌شود اعتبارات به موقع به شهرداران ارائه شود تا پروژه‌ها روند سریع‌تری را طی کنند.

