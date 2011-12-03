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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

از سوی محمدی اعلام شد:

فینال جام حذفی 14 بهمن‌ماه برگزار می‌شود/ 9 دی‌ماه مرحله نیمه نهایی

فینال جام حذفی 14 بهمن‌ماه برگزار می‌شود/ 9 دی‌ماه مرحله نیمه نهایی

رئیس سازمان لیگ برتر از برگزاری دیدار فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در تاریخ 14 بهمن‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدی با بیان این مطلب افزود: دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در روز جمعه 9 د‌ی‌ماه برگزار خواهد شد.

وی با اعلام اینکه دیدار فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور بصورت تک بازی برگزار و میزبان آن با قرعه کشی مشخص خواهد شد، افزود: دیدار فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در تاریخ 14 بهمن‌ماه برگزار می شود.

رئیس سازمان لیگ برتر در خاتمه تاکید کرد، هفتادوسومین دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس که در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور انجام خواهد شد، روز جمعه 18 آذرماه برگزار می شود.

کد مطلب 1475901

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