به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدی با بیان این مطلب افزود: دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در روز جمعه 9 د‌ی‌ماه برگزار خواهد شد.

وی با اعلام اینکه دیدار فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور بصورت تک بازی برگزار و میزبان آن با قرعه کشی مشخص خواهد شد، افزود: دیدار فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در تاریخ 14 بهمن‌ماه برگزار می شود.

رئیس سازمان لیگ برتر در خاتمه تاکید کرد، هفتادوسومین دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس که در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور انجام خواهد شد، روز جمعه 18 آذرماه برگزار می شود.