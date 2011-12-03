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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

رحمتی در گفتگو با مهر:

کتاب ولایت فقیه بین ائمه جماعت مشهد توزیع شد

کتاب ولایت فقیه بین ائمه جماعت مشهد توزیع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از توزیع و اهداء هزار جلد کتاب ولایت فقیه به ائمه جماعت مساجد مشهد خبر داد.

حجت الاسلام رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور آشنا کردن قشر جوان و نوجوان با ولایت فقیه و اهمیت آن، این کتاب به امامان جماعات اهداء شده تا در مساجد و منبرها به نحو شایسته مورد بهره برداری قرار بگیرد.

وی در خصوص اهداف توزیع این کتاب افزود: ارتقاء بخشی به سطح معلومات اقشار مختلف جامعه و مقابله با جنگ نرم دشمن به ویژه پاسخ به شبهات وارده به مسئله ولایت فقیه این کتاب در میان ائمه جماعات توزیع شده است.

وی ادامه داد: امروز دشمنان اهمیت و ضرورت اصل ولایت فقیه را درک کرده اند و با برنامه ریزی می خواهند با این قلب تپنده اسلام و انقلاب مبارزه کنند.

وی در خصوص مطالبی که در کتاب ولایت فقیه  به آن اشاره شده اظهار کرد: در این کتاب به مسئله ولایت فقیه  و علمای دینی وهمچنین بیان فتوای مراجع بزرگ در خصوص ولایت فقیه پرداخته شده است.

کد مطلب 1475903

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