انجمن سنگ لرستان قویترین انجمن سنگ کشور/ استفاده از تکنولوژی روز دنیا

خداداد غیاثوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان لرستان به لحاظ دارا بودن یک پنجم ذخائر سنگ ساختمانی مقام اول کشور را در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: همچنین این استان با تولید سالانه 12 میلیون متر مربع انواع سنگهای ساختمانی مقام دوم را در این زمینه در کشور دارد.

رئیس انجمن سنگ استان لرستان با اشاره به فعالیت 450 واحد سنگبری در این استان، عنوان کرد: از این تعداد 20 واحد مجهز به پیشرفته ترین خطوط تولید و ماشین آلات روز دنیا هستند.

غیاثوند ادامه داد: همچنین در حال حاضر بیش از 100واحد سنگبری استان مجهز به پیشرفته ترین خطوط تولید داخل هستند و به همین دلیل قابلیت رقابت با بزرگان این صنعت در داخل و خارج کشور را دارند.

وی با یادآوری اینکه انجمن سنگ لرستان قویترین انجمن تخصصی سنگ کشور است، یادآور شد: این انجمن تاکنون توانسته با جذب 240 میلیارد ریال منابع بانکی بیش از 40 درصد واحدهای سنگبری خود را بازسازی کرده و توسعه دهد.

دبیر کانون سنگ ایران یاداور شد: همچنین این انجمن در خصوص بازرگانی و صادرات تخصصی سنگ اقدام به تأسیس شرکت بردگستر لرستان کرده که این شرکت در امر صادرات سنگ و واردات و تأمین خطوط تولید و تجهیزات واحدهای سنگبری از توانمندی و تجربه خوبی برخوردار است.

غیاثوند با بیان اینکه تعداد واحدهای معدنی سنگ استان بیش از 85 واحد است، ادامه داد: این واحدها دارای ذخائر غنی چینی، گوهره وگرانیت است.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از دو میلیون و 200 هزار تن انواع سنگهای ساختمانی در لرستان تولید می شود، افزود: همچنین در بخش ماشین آلات نیز تعداد قابل توجهی تولید کننده ماشینهای فرآوری سنگ با استانداردهای لازم در استان مشغول به کار هستند.