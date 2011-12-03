واکنشها به نتایج انتخابات مصر؛ پایان سکولاریسم در تولد دوباره اسلامگرایان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مختلف عربی و غربی امروز در گزارشهایی به پوشش نتایج انتخابات پارلمانی مصر که با پیروزی قاطع جریانهای اسلامگرا روبرو شد، پرداخته اند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی به عنوان "مشارکت بی سابقه در انتخابات پارلمانی مصر و پیروزی اسلامگرایان" به پوشش این خبر پرداخته است.

در این گزارش آمده است : مقامات مصری شب گذشته از میزان مشارکت گسترده و تاریخی مردم در نخستین انتخابات پس از مبارک تمجید کردند.

این در حالی است که میزان مشارکت مردم در انتخابات به 62 درصد رسید که در کل تاریخ مصر بی سابقه محسوب می شود. بنابر نتایج انتخابات آرای جریانهای اسلامگرا به 70 درصد می رسد که بیانگر پیروزی قاطع آنان بر جریانهای لیبرال و سکولار است.

خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشت : انتخابات مصر در روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته در یک سوم استانهای مصر از جمله قاهره و اسکندریه (بزرگترین شهرهای مصر) برگزار شد که مرحله دوم آن نیز در یازدهم ژانویه برگزار می شود. پس از آن پارلمان منتخب دست به تدوین قانون اساسی جدید خواهد زد.

بنابراین گزارش، حزب اخوان المسلمین (عدالت و آزادی) و همیپمانانش در مجموع 40 درصد آرا را به خود اختصاص دادند و حزب النور (وابسته به جریانهای سلفی) نیز 20 تا 30 درصد را آن خود کردند.

از سوی دیگر این مسائل سبب شده احتمال تشکیل پارلمانی در مصر که اسلامگراها در آن در مقابل جریانهای سکولار و اقلیت مسیحی، اکثریت را داشته باشند بالاتر برود، اقلیتی که هم اکنون 6 تا 10 درصد جمعیت مصر را در اختیار دارند.

البته جریانهای اسلامگرا از جمله "خیرت الشاطر" از اعضای ارشد اخوان المسلمین و "محمد نور" رئیس حزب النور در صدد برآمدند با اظهاراتی نگرانی جریانهای مختلف مصر را از تک صدایی شدن شرایط سیاسی این کشور از بین ببرند.

از سوی دیگر خبرگزاری الشرق الاوسط مصر امروز به پوشش بیانیه "اخوان المسلمین" پس از پیروزی قاطع در انتخابات پارلمانی پرداخته است. در این بیانیه آمده است : به درگاه الهی به خاطر نعمت آزادی سجده شکر به جا می آوریم و از مصریها برای اعتمادشان سپاسگزاریم.

از سوی دیگر؛ روزنامه وال استریت ژورنال گزارشی با اشاره به نتایج انتخابات پارلمانی مصر نوشت : نتایج انتخابات به معنای پایان سکولاریسم و سیطره اسلامگراها بر مصر است.

در این گزارش آمده است : رهبران سکولار در مصر با شکست بزرگی در دور نخست انتخابات پارلمانی روبرو شدند که این مسئله ناکامی احتمالی آنها در دورهای بعدی انتخابات را نیز نوید می دهد.

روزنامه المصری الیوم نیز امروز تیتر نخست خود را به نتایج انتخابات پارلمانی اختصاص داد و نوشت: انتخابات به طور کلی افکار عمومی را از میدان التحریر به سوی دیگری سوق داده است.

روزنامه الیوم السابع مصر نیز با پوشش نتایج انتخابات به حضور نمایندگان حزب آزادی و عدالت در راهپیمایی تشکر از مردم مشارکت کننده در انتخابات اشاره کرد. براین اساس، نمایندگان پیروز حزب منتسب به اخوان المسلمین در استانهای مختلف با حضور در جمع مردم از مشارکت گسترده آنان در انتخابات سپاسگزاری کردند.