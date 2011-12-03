سرانه دانش آموزان استثنایی 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هژبری روز شنبه در حاشیه مراسم روز جهانی معلولان که در مجتمع نابینایان شهید محبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره هزینه سرویس رفت و آمد دانش‌آموزان استثنایی به مدارسشان افزود: با اینکه اعتبار در این بخش افزایش یافته اما هزینه شرکتهای خدماتی بالاست و از والدین دانش آموزانی که توانایی مالی دارند می خواهیم در این باره مدارس را یاری کنند.

وی به اجرای طرح فراگیر و تحصیل دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی اشاره کرد و گفت: به دنبال بستن مدارس استثنایی نیستیم و حتی می خواهیم این مدارس را توسعه دهیم ولی امکانات مدارس عادی برای عده ای از معلولان جسمی و حرکتی کافی نیست.

هژبری، طرح فراگیر را برای کاهش تعداد افراد بازمانده از تحصیل مناسب دانست و افزود: در سالهای گذشته طرح آزمایشی فراگیر در 7 استان کشور اجرا شده است و به تازگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب شد که اجرای سراسری طرح در تمام استانها آغاز شود و با این اقدام می توانیم بگوییم که هیچ دانش آموز بازمانده از تحصیل باقی نمی ماند.

وی درباره مدارس استثنایی تخصصی نیز گفت: هم اکنون مدارس و کلاسها و معلمان تخصصی در رشته های مختلف استثنایی داریم اما اگر تعداد افراد برای تأسیس مدرسه ویژه یک گروه از دانش‌آموزان به حد نصاب نرسد، آنها را در یک مجتمع جمع آوری می کنیم اما تا جایی که ممکن باشد در یک کلاس جمع نخواهند شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره تاخیر 3 ماهه در پرداخت حقوق معلمان حق التدریس گفت: این گونه نیست و اگر موردی وجود دارد، باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه به ازای 104 هزار دانش آموز استثنایی 20 هزار نیرو فعالیت می کنند، اظهار کرد: تراکم کلاسهای مدارس استثنایی استاندارد است چرا که به طور میانگین 6 نفر در هر کلاس حضور دارند.