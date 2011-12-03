خلاقیت پرستاران در بیمارستانهای دچار بوروکراسی کور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فروزان آتش‌زاده شوریده افزود: بیمارستانهایی که بتوانند خلاقیت پرستاران را احیاء و شکوفا کنند، به میزان قابل توجهی از توسعه، رشد و شکوفایی علمی در حیطه پرستاری استفاده می‌کنند و به این ترتیب در بعد حاکمیت بالینی موفق‌تر هستند.

وی ادامه داد: به هر میزان که خلاقیت در پرستار پرورش و تعالی نیابد؛ رکود علمی، آموزشی را باید برای بیمارستان انتظار داشت.

مدیر گروه مدیریت پرستاری دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی گفت: با توجه به رشد روزافزون علم پزشکی و پرستاری، تغییر در الگوی بیماری­ها، افزایش آگاهی جامعه و نیاز به روزآمد شدن علم و ارتقاء توانمندی پرستاران، نیاز به شناسایی و پرورش ذهن‌های خلاق و آفریننده نیز بیشتر و شدیدتر شده است.

آتش‌زاده افزود: خلاقیت نه فقط به هوش و تفکر بلکه به شخصیت فرد نیز مربوط می شود و امروزه، جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد.

وی اظهار کرد: امروزه نقش مراقبتی (نقش پرستار) با 7 نقش مراقبتی، آموزشی، مشورتی، رهبری، درمانی، مدافعه و هماهنگ‌کننده جایگزین شده است. برای ایفای این نقشها باید خلاقیت شکوفا شود و به مرحله عمل یعنی نوآوری درآید.

مدیر گروه مدیریت پرستاری دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی گفت: برای اینکه پرستار بتواند خلاقیت و نوآوری داشته باشد باید آمادگی خطر کردن، کنجکاوی و جست و جوگری، استقلال اندیشه، پشتکار و پایداری، شهامت، استقلال رای، خودآغازگری، ابتکار، پرسشگری درباره موقعیت‌های معماگونه و درگیر شدن با امور دشوار را داشته باشد. از همین‌رو باید از سوی بیمارستان و مسئولان ذیربط این رفتارها تشویق شود تا پرستار به سمت خلاقیت سوق داده شود.

آتش‌زاده تاکید کرد: خلاقیت از مهمترین مسائل در حرفه پرستاری و مهمترین ویژگی در پرستاران است.