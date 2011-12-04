انگلیس ناچار از برقراری رابطه با ایران است/ اقدام لندن خصمانه بود

محمد کریم عابدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه انگلیس ناچار از رابطه با ایران است اظهار داشت: پس از تصویب قانون کاهش روابط ایران و انگلیس در مجلس شورای اسلامی و در ادامه تجمع خودجوش دانشجویان در مقابل این سفارت خانه دولت انگلیس در اقدامی شتاب زده با اولتیماتومی 48 ساعته دیپلمات های ایرانی را از این کشور اخراج کرد اما مدتی بعد مقامات این کشور اقدام وزارت خارجه این کشور را اقدامی شتاب زده خواندند.

نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی اقدام اخیر دولت انگلیس را اقدامی خصمانه و تلافی جویانه خواند و تصریح کرد: تاجیک دیپلمات ایرانی مدت 5 سال است که در انگلیس تحت بازداشت خانگی بوده و چند بار هم خانه و خودروی شخصی او مورد تهاجم افراد ناشناس قرار گرفته است اما مقامات ایرانی تا به امروز این مشکل را تنها از راهکار های دیپلماتیک دنبال کرده اند و اقدامی تلافی جویانه نداشته اند.

وی در پایان تاکید کرد: طبق قانون مصوب مجلس هر زمان که دولت انگلیس بر مبنای رفتار احترام آمیز متقابل عمل کند روابط ایران با این کشور به سطح سفیر مجددا ارتقا خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر پس از تجمع اعتراض آمیز دانشجویان مقابل سفارت انگلستان در ایران و ورود تعدادی از دانشجویان به این سفارت خانه دولت انگلیس دیپلمات های خود را از ایران فراخواند و در اقدامی دیپلمات های ایرانی را از این کشور اخراج کرد.