انقلابیون میدان را ترک نمی کنند/ طرح شورای همکاری در معرض فروپاشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام آنلاین، احزاب مخالف رژیم یمن موسوم به لقاء مشترک با صدور بیانیه ای اعلام کردند: جنایات نیروهای نظامی وابسته به عبدالله صالح در شهر تعز در جنوب یمن محکوم است.

در این بیانیه آمده است : جنایات ضد انسانی نیروهای عبدالله صالح سبب می شود که طرح شورای همکاری خلیج فارس به شکست کشیده شود.

بیانیه مذکور ذکر کرد: حوادث شهر تعز به چالش کشیدن اراده ملی و بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد درباره یمن است و عبد ربه منصور هادی معاون رئیس جمهوری یمن باید در راستای مهار گروههای مسلح و بازگشت ثبات و امنیت به کشور تلاش کند.

از سوی دیگر "عبد ربه منصور" خواستار توقف اقدامات خشونت آمیز در شهر تعز و تشکیل کمیته مشترک برای خروج فوری نیروهای ارتش از این شهر شد.

این در حالی است که "محمد باسندوه" نخست مکلف یمن از عبد ربه معاون رئیس جمهوری یمن خواست که تدابیر لازم را برای توقف خشونتها در تعز انجام دهد.

"محمد قحطان" سخنگوی احزاب لقاء مشترک هم گفت : رژیم تمایلی به تشکیل کمیته نظامی مطابق طرح شورای همکاری خلیج فارس ندارد و قصد دارد به انتقام گیری در تعز و دیگر مناطق ادامه دهد.

وی افزود: نزدیکان عبدالله صالح که بر پستهای حساس تکیه زده اند در مسیر تشکیل کمیته نظامی سنگ اندازی می کنند به ویژه اینکه طرح شورای همکاری خلیج فارس هم اشاره ای به برکناری آنها نکرده است.

این در حالی است که "ولید العماری" از رهبران انقلابیون یمن گفت : انقلابیون تا برچیدن کامل مظاهر فساد و تاسیس دولت مدنی جدید به مبارزات خود ادامه می دهند.

وی افزود: تا زمانی که نزدیکان عبدالله صالح در همه پستها نفوذ دارند انقلابیون عرصه را ترک نخواهند کرد و توافقات میان احزاب و رژیم ارزشی برای آنها ندارد.