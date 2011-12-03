چهارمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکسار اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی مشهد پس از سه دوره برگزاری موفق نمایشگاه در تاجیکستان اقدام به برپایی چهارمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کشور تاجیکستان کرده است.

وی در ادامه گفت: حاضرین در نمایشگاه از شرکتهای توانمند ایرانی در رشته های مختلف ساختمان و خدمات فنی و مهندسی، ماشین آلات راه سازی، ماشین آلات صنعتی، ماشین آلات سنگ شکن، راه اندازی واحدهای صنعتی، کارخانجات سیمان، سیستمهای گرمایش و سرمایش، تولید مصالح ساختمان، الکتروپمپ‌ها، انواع لوله، سیستم‌های مختلف کشاورزی و آبیاری، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، صنایع غذائی هستند.

خاکسار تاجیکستان را کشوری با منابع طبیعی غنی عنوان کرد و افزود: این کشور دارای منابع طبیعی بسیاری چون آلومینیوم، ذغال، گاز طبیعی، آهن، روی، جیوه، طلا، قلع، تنگستن، آنتی موان و سنگهای نیمه قیمتی است.

وی در ادامه گفت: این کشور در حال راه اندازی و تکمیل پروژه های دولت الکترونیک، تحصیل و تجارت اینترنتی است و بخشهای مهم اقتصادی این کشور شامل: معدن، برق آبی، کشاورزی و صنعت کاشی و سرامیک به شمار می رود که همین مساله زمینه بازاریابی و سرمایه گذاری برای شرکت های ایرانی را تسهیل می کند.

مدیر نمایشگاه های خارجی نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری نزدیک اتاق بازرگانی تاجیکستان، شورای بازرگانان دو کشور و سفارت ایران و وزارتخانه های ذیربط در تاجیکستان برگزار می شود و جزء نمایشگاه های توصیه شده سازمان توسعه تجارت ایران بوده و مشمول حداقل 40 درصد یارانه غرفه می شود.

خاکسار با اشاره به نمایشگاه های سال گذشته در تاجیکستان گفت: دوره های گذشته برگزاری نمایشگاه در تاجیکستان مورد استقبال بسیار تجار، تولید کنندگان و مردم تاجیکستان قرار گرفت و منجر به عقد قراردادهای تجاری، راه اندازی خطوط تولید و سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در پروژه های این کشور شده است بعلاوه بسیاری شرکتها موفق به اعطای نمایندگی در این کشور شدند.