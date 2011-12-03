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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

خاکسار:

چهارمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان افتتاح شد

چهارمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر نمایشگاه های خارجی نمایشگاه بین المللی مشهد از افتتاح چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با حضور 30 شرکت ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکسار اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی مشهد پس از سه دوره برگزاری موفق نمایشگاه در تاجیکستان اقدام به برپایی چهارمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کشور تاجیکستان کرده است.

وی در ادامه گفت: حاضرین در نمایشگاه از شرکتهای توانمند ایرانی در رشته های مختلف ساختمان و خدمات فنی و مهندسی، ماشین آلات راه سازی، ماشین آلات صنعتی، ماشین آلات سنگ شکن، راه اندازی واحدهای صنعتی، کارخانجات سیمان، سیستمهای گرمایش و سرمایش، تولید مصالح ساختمان، الکتروپمپ‌ها، انواع لوله، سیستم‌های مختلف کشاورزی و آبیاری، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، صنایع غذائی هستند.

خاکسار تاجیکستان را کشوری با منابع طبیعی غنی عنوان کرد و افزود: این کشور دارای منابع طبیعی بسیاری چون آلومینیوم، ذغال، گاز طبیعی، آهن، روی، جیوه، طلا، قلع، تنگستن، آنتی موان و سنگهای نیمه قیمتی است.

وی در ادامه گفت:  این کشور در حال راه اندازی و تکمیل پروژه های دولت الکترونیک، تحصیل و تجارت اینترنتی است و بخشهای مهم اقتصادی این کشور شامل: معدن، برق آبی، کشاورزی و صنعت کاشی و سرامیک به شمار می رود که همین مساله زمینه بازاریابی و سرمایه گذاری برای شرکت های ایرانی را تسهیل می کند.

مدیر نمایشگاه های خارجی نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری نزدیک اتاق بازرگانی تاجیکستان، شورای بازرگانان دو کشور و سفارت ایران و وزارتخانه های ذیربط در تاجیکستان برگزار می شود و جزء نمایشگاه های توصیه شده سازمان توسعه تجارت ایران بوده و مشمول حداقل 40 درصد یارانه غرفه می شود.

خاکسار با اشاره به نمایشگاه های سال گذشته در تاجیکستان گفت: دوره های گذشته برگزاری نمایشگاه در تاجیکستان مورد استقبال بسیار تجار، تولید کنندگان و مردم تاجیکستان قرار گرفت و منجر به عقد قراردادهای تجاری، راه اندازی خطوط تولید و سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در پروژه های این کشور شده است بعلاوه بسیاری شرکتها موفق به اعطای نمایندگی در این کشور شدند.

کد مطلب 1475924

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