مزدآبادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این تله فیلم اوائل امسال کلید خورد و قرار بود سوم شعبان به نمایش درآید اما متاسفانه به دلیل برخی برخوردهای سلیقه‌ای پخش این فیلم تلویزیونی به تعویق افتاد. "بیا می‌بخشیم" مفاهیم والا و ارزشمند انسانی را بدون افتادن به ورطه شعارگویی مطرح می‌کند.

وی ادامه داد: "بیا می‌بخشیم" قصد به نمایش گذاشتن این مسئله را دارد که اگر همچنین بیماری به سراغ یک نفر می‌آید به این معنی است که خدا آن شخص را دوست داشته که چنین فرصتی برای جبران به او داده است. این تله فیلم تلاش می‌کند این مفهوم را از طریق طرح مشکلات و سردرگمی‌های احمد به نمایش بگذارد.

فیلم تلویزیونی "بیا می بخشیم" جمعه 25 آذر از شبکه یک سیما پخش شد. درخلاصه داستان فیلم آمده: روانشناسی موفق و معتقد به نام احمد اقبالی به بیماری سرطان مبتلا می شود. احمد به دلیل ابتلا به بیماری با خدا قهرمی کند و عزیزانش را یک به یک از زندگیش حذف می کند . احمد که خود را از خدا طلبکارمی داند ، خود را درخانه حبس کرده و منتظرمرگ می نشیند.

پرویز فلاحی پور، زهره حمیدی و ملیحه نیکجومند در "بیا می بخشیم" به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی بازی کرده اند.