امنیت مرزها منوط به مدیریت عمرانی مرز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون امنیت و عمران مرز افزود: اگر بنا باشد امنیت مرز را دقیق و صحیح مدیریت کنیم باید ضمن داشتن یکسری امکانات و تجهیزات از مدیریت عمرانی مطلوبی برخوردار باشیم.

جمشیدی ادامه داد: در اختیار نداشتن راهها و امکان تردد ناوگان حمل و نقل می تواند باعث جمع آوری اطلاعات ضعیف در نقاط مرزی شود.



وی افزود: اگر بنا به دلایلی بخشی از تاسیسات عمرانی ما در اثر حوادث طبیعی از بین رفته است باید به سرعت برای بهسازی و جایگزینی آنها اقدام شود.



جمشیدی تاکید کرد : باید نیاز به مدیریت عمران را به روز، به موقع و دقیق بشناسیم و به گونه ای آنرا در اختیار داشته باشیم تا به حوزه ماموریت امنیتی ما در نقاط مرزی لطمه ای وارد نکند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با بیان اینکه نگاه پیشگیرانه تنها نباید معطوف به مسائل اجتماعی و فرهنگی باشد، گفت: مدیریت پیشگیرانه باید در مرزها وجود داشته باشد.



جمشیدی اظهار داشت: مدیریت پیشگیرانه قطعا مبتنی بر اطلاعات دقیق است و هرچه ما اطلاعات دقیق تر و وسیع تری را جمع آوری و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم ، آنگاه مدیریت پیشگیری ما در حوزه مرزها بسیار قوی تر و دقیق تر خواهد بود.