نمایندگی انتشارات سوره مهر در خرم آباد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نعمتی نیا در این رابطه با اشاره به نقش هنرمندان بسیجی در پیشبرد اهداف نظام مقدس انقلاب اسلامی اظهار داشت: هنرمندان به حق به وظایف خود عمل کرده و در همه رشته ها با خلق آثار خود نقش به سزایی در حفظ خاطرات جنگ داشته اند.

رئیس حوزه هنری لرستان با اشاره به چاپ 148 شماره از رمان "دا" افزود: این کتاب به نوعی ناگفته های جنگ تحمیلی را بیان می کند.

نعمتی نیا با اشاره به چاپ کتابهای مرتبط با دفاع مقدس در انتشارات سوره مهر عنوان کرد: تمام کتابها بیش از 10بار به چاپ رسیده و این نشان از استقبال از این کتابها است.

وی همچنین از افتتاح نمایندگی انتشارات سوره مهر در خرم آباد در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این نمایندگی به منظور بهره مندی بهتر مردم استان از کتابهای انتشارات سوره مهر از سوی این حوزه افتتاح خواهد شد.