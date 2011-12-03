تصمیم وزارت علوم درباره تعطیلی دانشگاهها در روز چهارشنبه

حسین نادری‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: معاونت آموزشی وزارت علوم، دانشگاه‌ها را در روز چهارشنبه 16 آذر ماه تعطیل رسمی اعلام نمی‌کند.

معاون آموزشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی یک تعطیلات فرهنگی است و دانشجویان می‌خواهند ایام سوگواری را در شهر خود به سر برند، لذا انتظار داریم مدیران و اساتید دانشگاه‌ها شرایط خاص دانشجویان شهرستانی را ملاحظه کنند و هوای آنها را داشته باشند.

به گزارش مهر، برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه سوره، چهارشنبه و پنج شنبه 16 و 17 آذر ماه را تعطیل اعلام کردند. زمزمه تعطیلی کلاس‌های درس در روزهای پایانی هفته جاری در دیگر دانشگاه‌های دولتی کشور نیز شنیده می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی هنوز درباره تعطیلی واحدهای این دانشگاه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری تصمیمی اعلام نکرده است.

هر ساله اکثر دانشجویان غیر بومی، در ایام سوگواری امام حسین علیه‌السلام، شهر محل تحصیل خود را به قصد شهر محل زندگی خانواده‌شان ترک می‌کنند. در این شرایط تامین وسیله نقلیه برای بازگشت دانشجویان دشوار می‌شود و بعضاً دانشجویان شهرستانی چند روز پس از پایان تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.